PSOE i Podem rebaixen la tensió a l’espera de debatre la despesa militar

En el Govern de coalició és ja habitual veure ministres d’algun dels dos partits allunyar els fantasmes de la ruptura. L’experiència dels dos últims anys i mig ha demostrat que arribats al punt àlgid de tensió, els dirigents del PSOE i d’Unides Podem s’esforcen a reivindicar la bona salut de la coalició. L’actual crisi al si de l’executiu per l’augment de la despesa militar fins al 2% del PIB està en aquesta fase, la de rebaixar tensions. A l’espera de trobar data per a la comissió de seguiment que van reclamar els morats, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va assegurar ahir que acabaran posant-se d’acord i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, es va mostrar optimista sobre la possibilitat de negociar amb Pedro Sánchez «fórmules imaginatives» sobre el pressupost de Defensa.

«La nostra coalició progressista és més imprescindible que mai. Per donar un missatge de tranquil·litat al meu país el president i jo a buscarem totes les fórmules imaginatives sobre el pressupost de Defensa i el que més m’importa és que els espanyols no pateixin», va dir Díaz en roda de premsa a Roma. El canvi d’actitud de la ministra de Treball i de la resta de l’espai morat és clar. Sobretot, des que dimarts van demanar convocar la comissió de seguiment de l’acord de coalició, invocada cinc vegades en tota la legislatura, després d’aprovar-se en el Consell de Ministres un crèdit de 1.000 milions per a despesa militar.

Díaz va assegurar que resoldran aquest conflicte amb «rapidesa» i va deixar clar que la negociació es donarà dins del Govern i «no a través dels mitjans de comunicació». Fonts del seu entorn remarquen que es tracta d’una decisió «important» i que és normal el soroll, però que aquest no ha d’enfosquir els debats. Ara bé, els socialistes tenen clar que no hi ha res a negociar. «Jo vull recordar que hi ha una guerra a les portes d’Europa i que el nostre país va prendre una decisió en unitat amb la decisió de la Unió Europea i que s’ha vist ratificada en la cimera de l’OTAN», va sentenciar la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, en una entrevista a RNE.

Missatges tranquil·litzadors

Tot i això, l’ala socialista de l’executiu també s’esforça per rebaixar la crispació. «És clar que de vegades tenim visions diferents i no passa res perquè ho solucionem tot dialogant, asseient-nos a la taula, i sempre ens posem d’acord», va dir Bolaños a primera hora del dia.