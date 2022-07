Telefónica va deixar avions a l’emèrit per a viatges personals

Telefónica va deixar els seus avions privats perquè Joan Carles I realitzés els seus viatges particulars quan va abdicar com a rei d’Espanya, segons va revelar ahir El Confidencial. D’acord amb aquesta informació, l’ús de material corporatiu de l’empresa de comunicacions en favor del rei emèrit apareix en la documentació que està en poder de la Fiscalia Anticorrupció i el Ministeri d’Hisenda. L’Agència Tributària havia reclamat a l’emèrit informació sobre els regals rebuts una vegada va abandonar la direcció de l’Estat, el 2014.

L’emèrit va fer servir d’alguns dels quatre avions privats que tenia Telefónica fins al 2019 per viatjar fora d’Espanya. Per a això va ser fonamental la bona relació de Joan Carles I amb César Alierta, president del grup de telecomunicacions entre el 2000 i el 2016. Telefónica afirma que no disposa dels registres de les persones que van utilitzar les aeronaus.