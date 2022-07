El Grup dels 20 celebra aquest divendres la seva reunió de ministres d’Exteriors a Bali, Indonèsia, amb la presència dels caps diplomàtics dels Estats Units i Rússia, que no es veien les cares des de gener a Ginebra, quan el diplomàtic nord-americà va advertir Rússia de conseqüències massives si envaïa Ucraïna, cosa que va fer el 24 de febrer. La cimera té previst abordar l’impacte de la guerra en la seguretat alimentària i energètica, així com la recuperació econòmica mundial després de la pandèmia del coronavirus i l’impacte del canvi climàtic.

En la cita d’obertura, el país amfitrió ha urgit en presència del ministre rus acabar amb laguerra a Ucraïna i la resolució de les diferències mitjançant negociacions. «És la nostra responsabilitat acabar amb la guerra abans que sigui tard i resoldre les nostres diferències a la taula de negociacions, no al camp de batalla», ha declarat la ministra indonèsia de Relacions Exteriors, Retno Marsudi. I ha afegit que el món amb prou feines es recuperava de la pandèmia de la covid-19 quan va haver d’enfrontar una altra crisi, la guerra a Ucraïna. «Les repercussions es noten globalment, en els aliments, l’energia i l’espai fiscal», ha dit Marsudi.

Serguei Lavrov, ministre rus de Relacions, ha declarat a periodistes que no «correrà darrere» dels Estats Units per dialogar, després que Antony Blinken, secretari d’Estat nord-americà, es negués a reunir-s’hi. «No vam ser nosaltres els que vam abandonar els contactes, van ser els Estats Units», ha dit Lavrov a periodistes a Bali. «No correrem darrere de ningú per suggerir reunions», ha afegit.

Els EUA s’acosten a la Xina

Blinken reobrirà el diàleg amb Pequín en una trobada amb el ministre xinès de Relacions Exteriors, Wang Yi, la primera després de mesos de tensions. Les converses de dissabte entre Blinken i Wang, les primeres des d’octubre, intentaran abordar les tensions entre les dues economies més grans del món. Un alt càrrec nord-americà per a l’Àsia Oriental ha dit que tots dos discutiran «límits» a la competència, però va aclarir que Blinken, que recentment va assenyalar Pequín com la principal amenaça a l’ordre mundial, també abordarà àrees de cooperació.

El president nord-americà, Joe Biden, es troba a l’espera de conversar en les setmanes vinents amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, amb qui va parlar per última vegada al març. Washington ha condemnat des del principi el suport xinès a Rússia i s’espera que Blinken reiteri la seva posició en la seva cita amb Wang.

La ministra australiana de Relacions Exteriors, Penny Wong, també es trobarà amb Wang al marge de la reunió per discutir les diferències comercials entre el seu país i la Xina. «Tots sabem que tenim diferències. Hi ha reptes en la relació. Creiem que el contacte és necessari per estabilitzar la relació», va dir la ministra australiana als periodistes.

Buscant solucions

La cita d’aquest divendres a Bali és el preludi de la cimera de governants que tindrà lloc al novembre a l’illa indonèsia, programada per debatre la recuperació mundial després de la pandèmia de la covid-19. Ara bé, l’atenció s’ha bolcat en la invasió russa d’Ucraïna, que va sacsejar els mercats mundials, va disparar els preus mundials d’aliments i va generar denúncies de crims de guerra russos.

Indonèsia s’ha resistit a les pressions dels altres països per excloure Rússia, i ha acceptat convidar el ministre ucraïnès de Relacions Exteriors, Dmitró Kuleba. Tot i això, no hi haurà foto de tots els ministres del G-20 com sol ser habitual, segons va dir un alt càrrec indonesi a l’AFP.