Poc menys de dos anys després de donar-se a conèixer, la cançó que acomiada Boris Johnson del seu càrrec al capdavant del Govern britànic retruny com una profecia complerta al cap del ja dimissionari primer ministre. Tal és la notorietat de ‘Bye, bye, Boris’ que fins i tot l’entonaven des dels escons de la Cambra dels Comuns dimarts passat quan el fins aleshores ministre de Sanitat, Sajid Javid, presentava la seva renúncia, com van fer gairebé mig centenar d’alts càrrecs, precipitant l’adeu de Johnson l’endemà.

La cèlebre cançó, composta per l’artista britànic Humphrey Milles, és una descarnada crítica a la figura del controvertit dirigent, en què se l’acusa de tenir «afinitat amb la deshonestedat» i «afició per les fal·làcies», abans de fer un breu recorregut per «cites i anècdotes falses», així com altres situacions en què es va comprovar que el dirigent va mentir, tant al capdavant del país com en la seva etapa com a alcalde de Londres i en la de secretari d’Estat. Tot això esquitxat amb imatges sarcàstiques que es poden veure al videoclip del tema.

La cançó l’acusa d’«enganyar tota una nació, influint en la votació», amb referència al Brexit, i l’assenyala per «haver sigut acomiadat dues vegades per pocavergonya». L’acusa de mentir fins i tot a la reina d’Anglaterra i de ser deshonest al parlar sobre la contaminació que afectava els nens, així com en diversos aspectes de política exterior.

Cobdícia

La tornada no rebaixa el to i el titlla d’avariciós: «Igual com el partit al qual pertanys, tot es tracta de diners, diners, diners, diners...». I remata la cançó amb el repetitiu missatge: «Ja era hora que ens acomiadéssim de tots vostès. Adeu, adeu, adeu, Boris, adeu, adeu, adeu. Direm adeu, adeu, adeu, adeu, Boris, adeu».