Els contagis de coronavirus creixen un 30% en les dues darreres setmanes

Els casos de coronavirus s’han incrementat un 30% en els últims quinze dies a tot el món, segons va avisar el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’augment d’aquests casos es deu especialment als sublinatges d’òmicron, BA.4 i BA.5. També al fet que s’han reduït «dràsticament» la realització de proves diagnòstiques i no s’estan subministrant amb «prou antelació» els tractaments que eviten un agreujament de la malaltia, entre altres motius.

En aquest sentit, Tedros va reconèixer que, a mesura que el coronavirus està evolucionant, la protecció de les vacunes, encara que continuen sent «eficaces» per prevenir la malaltia greu i la mort, disminueix. Per això, el màxim mandatari de l’OMS advoca per administrar les dosis de reforç a la població més vulnerable com ara les persones grans, els pacients crònics, els immunodeprimits i els professionals sanitaris.

«Cada onada de contagis deixa més persones amb covid-19 persistent, fet que suposa un repte per als sistemes sanitaris, econòmics i socials», va destacar el director general de l’organisme de les Nacions Unides.

Una onada és més «intensa»

A més, el director d’Emergències Sanitàries de l’OMS, Michael Ryan, va advertir que l’onada de contagis actual és «més intensa» que altres vegades i que en alguns països està augmentant la taxa d’hospitalització i d’admissions a les unitats de cures intensives.

Per tot això, Tedros va advocar per garantir la vacunació a tota la població a tots els països, així com l’accés als tractaments que han demostrat més eficàcia; utilitzar mesures de salut pública per evitar els contagis, com les mascaretes en espais interiors mal ventilats o en llocs amb molta gent; i accelerar la investigació de tractaments i assaigs clínics per desenvolupar més ràpidament noves eines de lluita contra la covid-19.