La cimera del G-20 és el perfecte malson de l’amfitrió: convidats que no es parlen, desgràcies d’última hora i viandes malgastades. Amb això lidia Indonèsia, superades les seves millors intencions per un clima enterbolit per la guerra a Ucraïna. De Bali partiran els ministres d’Exteriors dels 20 països sense declaració conjunta, foto de grup ni sopar protocol·lari. Certifica el fracàs d’una reunió que ja havia començat amb mal peu. La ministra britànica, Liz Truss, va abandonar Indonèsia en la vigília per la renúncia de Boris Johnson i l’assassinat sw l’ex primer ministre japonès, Shinzo Abe, va posar de dol la política internacional.

El pla era bo. Consistia a ajuntar a l’illa de platges d’aigües pristines per primera vegada des de la invasió russa molts dels principals actors per temperar els ànims. Sobre Indonèsia no hi ha recels de parcialitat. El seu president, Joko Widodo, va ser el primer líder asiàtic a visitar els dos països en conflicte i la seva ministra d’Exteriors, Retno Marsudi, va animar els congregats a resoldre els conflictes «a la taula de negociacions i no al camp de batalla». «És important crear una atmosfera de cordialitat», va afegir.

No va funcionar. Serguei Lavrov, enviat de Moscou, va denunciar una cosa semblant al ‘bullying’. Les potències occidentals, va afirmar, van ignorar les negociacions sobre assumptes econòmics globals i «de seguida que van entrar a la sala van posar-se en la frenètica crítica a Rússia». «Agressors, invasors, ocupants... hem sentit un munt de coses avui», va afegir. A Lavrov, bregat en mil batalles, se li va esgotar la paciència. Va abandonar la reunió de la tarda després de deixar anar el seu discurs i sense esperar les contestacions de la resta, va revelar Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea. «No és una actitud massa respectuosa», va jutjar. La marxa precipitada de Bali de Lavrov va donar esperances de salvar el sopar perquè alguns representants havien promès absentar-s’hi si hi apareixia el ministre rus.

Condemna «gairebé unànime»

A Lavrov ja l’havien ignorat abans. Diversos representants, com l’alemany i el nord-americà, van aclarir que no aprofitarien la cimera per a les reunions privades. Antony Blinken, enviat de Washington, no ho va considerar necessari. «Ens agradaria que els russos ens donessin una raó per mantenir una reunió bilateral però l’únic que emana des de Moscou és més brutalitat i agressions contra la gent d’Ucraïna», va raonar. Lavrov va contestar que no hi insistirà. «No hem sigut nosaltres els que hem abandonat el contacte, han sigut els Estats Units», va afirmar.

Una font citada per l’agència AFP afirma que a Bali es va arribar a una condemna «gairebé unànime» a Rússia. Aquest ‘gairebé’ és una interpretació optimista perquè hi ha diversos membres dels BRICS, l’organització dels països en vies de desenvolupament, que han rebutjat les sancions en bloc.

Lavrov havia parlat en la vigília amb el seu homòleg xinès, Wang Yi, que va informar de com va l’«operació militar especial» a Ucraïna. També van compartir les seves impressions sobre les accions d’Occident i van qualificar d’inadmissibles les sancions unilaterals al marge de l’ONU, segons el comunicat rus. No és estrany que Pequín mitigui l’afinitat que suggereixen les versions russes.

Wang parlarà demà amb Blinken després de diversos mesos de silenci entre les dues superpotències. És probable que el segon li critiqui al primer el presumpte suport a Moscou i aquest lamenti els pertinaços esforços nord-americans per difamar la Xina. A Pequín es percep la irritació pels intents de Washington de presentar-la com a part del conflicte quan no ha abandonat la neutralitat ni ha prestat l’auxili militar a Moscou que va anunciar Washington. «Aquest presumpte ordre internacional no és més que un sistema dissenyat per un grapat de països per servir els interessos dels Estats Units», ha afirmat avui el Ministeri d’Exteriors xinès.

La cimera actual de ministres d’Exteriors és tot just un entremès de la de presidents planejada per al novembre a Bali. Els Estats Units i socis occidentals han amenaçat de boicotejar-la si hi acudeix Vladímir Putin. Indonèsia, en la seva esforçada tasca del perfecte amfitrió, no només ha confirmat la invitació al líder rus sinó que n’ha cursat una altra a Volodímir Zelenski, president ucraïnès. La seva intenció és lloable però, vista la gàbia de grills d’avui, és improbable que cap protocol salvi una reunió de Biden, Zelenski i Putin.