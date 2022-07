El portaveu del Ministeri de Defensa de Rússia, Igor Konaixenkov, va anunciar aquest dijous una «pausa operativa» de les tropes russes a Ucraïna per descansar i restaurar la seva capacitat de combat. «Les unitats que han portat a terme missions de combat durant l’‘operació militar especial’ estan prenent mesures per omplir les seves capacitats de combat. Els militars tenen l’oportunitat de relaxar-se, rebre cartes i paquets des de casa», va detallar Konaixenkov en un comunicat compartit pel Ministeri de Defensa rus. El portaveu, tanmateix, no va especificar la durada prevista de la pausa de les tropes russes a Ucraïna ni a quines zones del front es portarà a terme.

Per la seva banda, l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW) dels Estats Units va assegurar que les forces russes no han cessat les hostilitats actives durant aquesta pausa operativa i va manifestar que «és poc probable que ho facin». «Les forces russes encara han portat a terme ofensives terrestres limitades i atacs aeris, d’artilleria i amb míssils en tots els eixos el 7 de juliol, i és probable que continuïn limitant-se a accions ofensives a petita escala mentre reconstrueixen les forces i estableixen les condicions per a una ofensiva més significativa», va detallar l’ISW al seu compte de Twitter.

En una entrevista amb l’exadvocat Mark Feigin –conegut pel seu activisme contra el president rus, Vladímir Putin– publicada a YouTube, l’assessor de la presidència ucraïnesa Oleksi Arestovitx va afirmar que els atacs ucraïnesos a magatzems russos han propiciat la pausa de les tropes de Rússia. «Els atacs als magatzems han debilitat significativament la capacitat d’actuar de manera ràpida i organitzada. La preparació addicional de l’ofensiva en la segona línia ara és una tasca no trivial, perquè les seves reserves estan ‘disminuïdes’ i disminuiran», va explicar Arestovitx en declaracions recollides per la cadena ucraïnesa TCH. Així mateix, va assegurar que Rússia «s’ha pres un respir i s’hi aferra», al·legant que «el ritme de l’ofensiva s’ha alentit». «Malgrat que els ocupants estan realitzant accions tàctiques, una ofensiva amb un intent de penetració ara és impossible per a ells», va afegir.