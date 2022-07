Acord per a un sistema per validar tots els certificats covid

Espanya i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) impulsaran la unificació dels diferents certificats covid al món per evitar que puguin generar «desconfiança i confusió» als viatgers internacionals, segons va anunciar a Eivissa la ministra de Turisme, Reyes Maroto. És una de les sis conclusions a les quals es va arribar en la reunió d’alt nivell sobre viatges internacionals segurs, coorganitzada per Espanya i l’OCDE, i en què van participar 36 països i organitzacions internacionals per crear un marc multilateral que buscarà el suport política de la trobada del G-20 al novembre.

La ministra, en roda de premsa amb l’ambaixador d’Espanya a l’OCDE, Manuel Escudero, va destacar que es treballarà per «avançar en la interoperabilitat» dels sistemes digitals dels diferents certificats, mitjançant la creació d’un «sistema de sistemes».