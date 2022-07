La divisió i el pols partidista entelen l’homenatge d’Estat a Ermua

Han passat vint-i-cinc anys des de l’assassinat de Miguel Ángel Blanco, 11 des del final de la violència i quatre des de la dissolució d’ETA, però la ferida política al voltant de la qüestió del terrorisme i les seqüeles continua oberta a Espanya. Ermua, la localitat que es va fer tristament famosa fa un quart de segle, commemorarà demà el crim del qui va ser el regidor amb l’homenatge més unitari que hagi tingut lloc fins avui a Euskadi. El Rei, el president del Govern i el lehendakari presidiran un acte que, tot i això, no ha aconseguit esquivar la crispació partidista i la divisió entre les víctimes del terrorisme.

Mari Mar Blanco, germana de Miguel Ángel i diputada del PP a l’Assemblea de Madrid, clausurarà l’homenatge després que l’alcalde d’Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal, rectifiqués la seva decisió inicial que no intervingués a l’acte, que tindrà lloc al poliesportiu que porta precisament el nom del seu germà. La rectificació va arribar després de la intervenció de la Moncloa, que va instar Abascal a permetre la intervenció de Mari Mar Blanco. Davant la negativa inicial del regidor, la germana de l’edil assassinat va enviar una carta a Sánchez i a Urkullu en què sol·licitava formalment una rectificació per poder pronunciar un breu discurs.

Aquest episodi va donar peu al fet que nombrosos dirigents i exdirigents del PP carreguessin contra Sánchez i el PSOE, vinculant el veto inicial a Mari Mar Blanco amb els últims acords del Govern amb EH Bildu per tirar endavant algunes de les seves iniciatives, com el primer paquet de mesures anticrisi i la llei de memòria democràtica. Per tot això, el PP ha optat finalment per impulsar avui un acte propi d’homenatge al regidor, també a Ermua, amb la presència d’Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar. El líder del PP també hi anirà demà, mentre que l’expresident del Govern ha decidit absentar-se.

Precisament, aquesta nova condició de l’esquerra abertzale com a soci del PSOE al Congrés ha estat l’argument esgrimit per un sector de les víctimes del terrorisme, com l’AVT i Dignitat i Justícia, per no participar en l’homenatge d’Estat de demà. Davant la magnitud de la baralla política, altres associacions de víctimes, com Covite i la FVT, han fet una crida la moderació per recuperar «la unitat democràtica» i evitar que el crim de Blanco caigui en «l’oblit».

Un col·lectiu que sí que va donar ahir una imatge unitària van ser els cossos policials que durant tants anys van lluitar contra ETA. La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Ertzaintza van inaugurar a Ermua una mostra conjunta organitzada sobre el seu treball per reconèixer la tasca de les forces e seguretat en la lluita antiterrorista.