El Japó està de dol per la mort de l’ex primer ministre Shinzo Abe, assassinat divendres durant un acte electoral a l’oest del país i les restes del qual han arribat avui dissabte a Tòquio. L’assassinat del polític més conegut del Japó ha esgarrifat el país i provocat consternació arreu del món. El Japó és un dels països amb índexs de criminalitat més baixos i té estrictes lleis contra les armes.

El cotxe fúnebre que transporta l’ex primer ministre japonès ha arribat aquest matí al seu domicili, al districte de Shibuya, a Tòquio. Després de realitzar-li l’autòpsia judicial a l’Hospital de la Universitat Mèdica de Nara –on Abe va ser tractat després d’arribar en parada cardiorespiratòria com a conseqüència dels dos trets–, el cotxe fúnebre va sortir de l’hospital a les 6 del matí (23.00, hora peninsular espanyola) i va arribar a la capital nipona cap a les 13.30 hores (6.30 a Espanya) de dissabte.

Abans que l’automòbil –en el qual també viatjava la viuda d’Abe– es dirigís al soterrani del domicili d’Abe, davant la vivenda, el president del Partit Liberal Democràtic (PLD), Yasuo Fukuda, i altres càrrecs polítics han mostrat els seus respectes al difunt. També l’actual primer ministre, Fumio Kishida, s’ha personat en la residència familiar per traslladar les seves condolences per la mort de qui va ser el seu mentor polític.

L’autor de l’assassinat, ja detingut, ha sigut identificat com Tetsuya Yamagami, de 41 anys, exmembre de la Força Marítima d’Autodefensa, però de moment no han sigut aclarides les motivacions del succés. Segons la policia, el detingut ha confessat el crim i ha explicat que el va cometre pensant que Abe estava lligat a un grup no identificat. Diversos mitjans locals parlen d’un grup religiós. La policia investiga els antecedents de l’homicida, que actualment estava a l’atur.

Abe, de 67 anys, ha sigut el mandatari japonès més longeu. Va ocupar el càrrec entre setembre del 2006 i setembre del 2007 i posteriorment entre desembre del 2012 i setembre del 2020, després de ser reelegit tres vegades seguides. Va reunciar al càrrec per problemes de salut. L’ex primer ministre va destacar per la seva política exterior de línia dura i per la seva estratègia econòmica, coneguda popularment com a ‘Abenomics’