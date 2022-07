La policia japonesa ha admès aquest dissabte que hi va haver erros en el dispositiu de seguretat desplegat en l’acte electoral de la vigília en què va ser assassinat l’ex primer ministre nipó <strong>Shinzo Abe</strong>.

«Tenint en compte un resultat tan greu, entenem que hi va haver problemes en la seguretat», ha dit en roda de premsa Tomoaki Onizuka, el cap de la policia de la prefectura de Nara, on va tenir lloc l’atemptat contra el polític japonès mentre oferia un míting en ple carrer.

«Identificarem de manera immediata el problema i prendrem les mesures apropiades», ha dit el responsable policial sobre el dispositiu de seguretat d’Abe, que ha sigut criticat per insuficient i per permetre que l’agressor s’aproximés al polític i tragués una arma per disparar-li en dues ocasions per l’esquena.

Abe va ser tirotejat mentre oferia un discurs davant desenes de ciutadans que l’envoltaven sense cap barrera física ni gran desplegament de seguretat aparent malgrat que es tractava d’un dels polítics més coneguts del país.

El dispositiu de seguretat en aquests casos és mínim a simple vista, en comparació amb altres països, a causa que el Japó compta amb un dels índexs de criminalitat més baixos del món desenvolupat.

Vetlla

Mentre continua la investigació, pròxims i espontanis han vetllat aquest dissabte el cos d’Abe al seu domicili a Tòquio, al districte de Shibuya. Multitud de mitjans i transeünts s’han congregat davant la vivenda. També s’hi han desplaçat membres de la seva formació, el Partit Liberal Democràtic (PLD), com l’actual primer ministre, Fumio Kishida; l’actual responsable de polítiques i exministra d’Interior i Comunicacions, Sanae Takaichi; i el president de la facció de què formava part Abe, Tatsuo Fukuda.

Les declaracions de l’autor del tiroteig, Tetsuya Yamagami, un exmilitar de 41 anys, han sigut fins ara confuses. Segons la policia, Yamagami hauria desmentit el mòbil polític, però va dir que tenia rancor a Abe pels seus suposats vincles amb una organització religiosa a què acusa d’haver arruïnat la seva mare a través de donacions.