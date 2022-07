Centenars de persones han caminat aquest dissabte pels carrers de Washington fins a congregar-se davant la Casa Blanca per protestar contra la decisió del Tribunal Suprem dels EUA d’eliminar la protecció legal de l’avortament, vigent des de feia 50 anys. S’han organitzat manifestacions en diferents ciutats nord-americanes com Nova York, Los Angeles i Chicago, de la mà de l’organització Rise Up 4 Abortion Rights (Rebel·la’t pel dret a l’avortament).

Algunes manifestants han explicat que es tracta de la protesta més gran que han vist Washington des que es va filtrar a la premsa l’esborrany de la sentència del Suprem, a principis de maig: «Crec que hauria sigut fins i tot més gran si no hagués sigut per la pluja», ha dit la Diana, que considera que «la gent està preparada per a la desobediència civil». La dona ha avisat que les protestes «es tornaran encara més intenses si ningú hi fa res».

La Cherry és una altra de les manifestants congregades a la Casa Blanca. Aquesta dona ha viatjat expressament des d’Ohio a Washington per protestar després d’assabentar-se que a una dona se li havia negat un avortament que necessitava per rebre un tractament de quimioteràpia. Així mateix, també s’ha referit a la nena d’Ohio de tan sols 10 anys que estava embarassada de sis setmanes com a conseqüència d’una violació i va haver de ser traslladada a Indiana després de la negativa a practicar-li la interrupció de l’embaràs al seu estat natal. «¿Tothom pot permetre’s viatjar a un altre estat? No ho crec», ha lamentat la dona, assegurant que la decisió del Tribunal Suprem és «cruel».

A mesura que els manifestants han arribat a la Casa Blanca, molts han penjat les seves bandanes verdes, símbol de les protestes a favor de l’avortament, a la tanca de seguretat que envolta la residència del president, Joe Biden: «Crec que és una gran multitud, no he estat en una protesta així de gran en molt temps», ha afirmat la Carissa, una noia de l’estat de Michigan que ha viatjat a la capital nord-americana amb la seva amiga Natalie per «sentir-se part d’una cosa més gran».

Totes dues veuen amb suspicàcia l’ordre executiva firmada Biden que inclou una sèrie de mesures per protegir l’accés als serveis de salut reproductiva de les dones, en clara resposta a les crítiques que ha aconseguit per la seva inacció després de la sentència del Tribunal Suprem que va revocar la protecció legal a l’avortament. Les dues dones consideren que l’ordre no tindrà a la pràctica cap efecte, ja que no estableix un estat d’emergència sanitària, com demanen alguns activistes, que permeti l’enviament de pastilles abortives a estats on l’avortament no està permès.

Les mesures de Biden tenen un abast limitat a causa que l’única manera de garantir el dret a l’avortament als EUA és amb l’aprovació d’una llei al Congrés, una cosa gens fàcil a causa que és necessari el suport de deu senadors de l’oposició republicana. Per aquest motiu, Biden ha animat els nord-americans, especialment les dones, a votar en les eleccions de novembre per canviar la composició del Congrés.