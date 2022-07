Set anys de presó per a un regidor de Moscou per denunciar la guerra

Un regidor de Moscou va ser condemnat ahir a set anys de presó per denunciar la invasió russa a Ucraïna. Alekséi Gorinov s’ha vist embolicat en una onada de repressió per silenciar qualsevol crítica a l’ofensiva de Vladímir Putin. Des del 24 de febrer, quan les forces russes van entrar a Ucraïna, les autoritats han aprovat una sèrie de lleis per castigar amb fortes penes els qui condemnen públicament l’atac, prohibint l’ús de les paraules «guerra» i «invasió».

La jutgessa Olessia Mendeleyeva va declarar a l’opositor de 60 anys culpable de «difondre informació clarament falsa» sobre l’Exèrcit rus utilitzant les seves «funcions oficials» i fer-ho com a part d’un grup organitzat motivat per l’«odi polític».