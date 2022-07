La tensió entre Rússia i Occident dificulta la reunió d’Exteriors del G-20 de Bali

Les reunions del G-20 són el malson perfecte de l’amfitrió: convidats que no es parlen i desgràcies d’última hora. Amb això s’enfronta Indonèsia, superades les seves millors intencions per un clima enterbolit per la guerra a Ucraïna. De Bali sortiran els ministres d’Exteriors dels 20 països sense declaració conjunta, foto de grup ni sopar protocol·lari. La ministra britànica, Liz Truss, va abandonar Indonèsia la vigília per la renúncia de Boris Johnson i l’assassinat de l’exprimer ministre japonès, Shinzo Abe, va situar en el dol la política internacional.

Serguei Lavrov, enviat de Moscou, va denunciar una cosa semblant a l’assetjament. Les potències occidentals, va afirmar, van ignorar les negociacions sobre assumptes econòmics globals i «tan aviat van entrar a la sala es van llançar a una frenètica crítica a Rússia». Lavrov va abandonar la reunió de la tarda després del seu discurs i sense esperar les contestacions de la resta, va revelar Josep Borrell.