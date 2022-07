Troben a Atapuerca dos ossos de la cara de l’europeu més antic

Quan va sorgir un aspecte com el nostre? Aquesta és una de les preguntes a les quals podria donar resposta la darrera i importantíssima troballa als jaciments d’Atapuerca (Burgos): un fragment de la cara del primer europeu, una part del maxil·lar superior i del zigomàtic (galta) d’un individu que va viure a la serra d’Atapuerca fa ni més ni menys que 1,4 milions d’anys.

El descobriment va ser presentat ahir per l’equip de recerca, amb els seus tres codirectors al capdavant –Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro i el gironí Eudald Carbonell– juntament amb el conseller de Cultura de la Junta de Castella i Lleó, Gonzalo Santonja.

La notícia suposa disposar dels fòssils humans més antics del vell continent, que pertanyerien a una espècie humana que encara no s’ha pogut identificar, però que, per cronologia, podrien pertànyer a l’espècie Homo erectus, encara que aquesta sigui un «calaix de sastre» en què s’engloben diverses restes escampades per Europa i Àsia, segons va explicar Arsuaga.

La solució a la incògnita es revelarà d’aquí a un any, temps aproximat que trigarà l’equip d’Atapuerca i del Centre Nacional de Recerca de l’Evolució Humana a esbrinar a quina espècie van poder pertànyer aquestes restes. «Potser no estem davant del primer poblador d’Europa, però sí de l’espècie que va socialitzar Europa», va indicar Bermúdez de Castro.

Fins ara, les restes homínides més antigues trobades fora del continent africà han estat localitzades a Geòrgia, a Dmanisi, per a les quals es va establir una nova espècie (H. georgicus), que estarien distanciades només uns 400.000 anys amb les restes recentment descobertes a Atapuerca.

Tot i això, des de l’equip d’Atapuerca no tenen tan clar ni que es tracti d’un Homo erectus ni de la mateixa espècie de Dmanisi, per la qual cosa Bermúdez va demanar «paciència» per determinar a quin grup van pertànyer aquests ossos.

Sense filiació

La troballa s’ha produït al jaciment amb la datació més antiga de tota la serra, la de l’Avenc de l’Elefant, on en les campanyes del 2007, 2008 i 2009 es van trobar les restes òssies homínides més antigues d’Europa -un molar, una mandíbula i un húmer-, d’uns 1,2 o 1,3 milions d’anys, però l’espècie dels quals no es va poder precisar, per això l’anomenen Homo sp (sense filiació). D’aquesta manera, un dels reptes a partir d’ara passa per connectar aquestes tres troballes de fa 15 anys amb la realitzada ara, per poder canviar el cognom d’aquest Homo sp.