Autoritzen l’autopsia de l’expresident d’Angola mort a Barcelona

Els jutjats de Barcelona han autoritzat l’autòpsia del cadàver de l’expresident d’Angloa, Eduardo dos Santos, que va morir als 79 anys a la capital catalana.

La filla de Dos Santos va denunciar una conspiració per intentar matar al seu pare. Denunciava delictes de temptativa d’homicidi, omissió del deure de socors, lesions per imprudència greu i revelació de secrets per part del seu entorn. La família sospita que Eduardo dos Santos va ser víctima d’una conspiració per intentar matar-lo i evitar el seu recolçament al líder opositor en les eleccions d’Angola que se celebraràn a l’agost.

Els advocats de Tchizé van posar de manifest la pressió que està exercint el país africà. Alguns dels seus membres es van traslladar a Barcelona, juntament amb el Fiscal General del país, per endur-se el cos i celebrar un funeral d’Estat, en contra dels desitjos del difunt.

Els lletrats van assenyalar que «existeixen una sèrie d’indicis» que apuntent a que la mort de Dos Santos, que va ingressar a la clínica Teknon Barcelona «formalment» per una parada respiratoria, «es va produir en condicions sospitoses».

Dos Santos es trobava exiliat a Barcelona des de l’any 2019 a causa d’una «persecució política. L’expresident va expressar el seu desig de poder ser enterrat a Espanya i la negativa a què els seus restos reposessin a Angola amb un funeral d’Estat que pogués afavorir a l’actual president del Govern.

Eduardo dos Santos va governar a Angola entre 1979 i 2017 i va ser un dels mandataris africans que es va mantenir durant més temps en el poder.