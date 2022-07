Commocionats encara per l’assassinat de l’ex primer ministre, Shinzo Abe, divendres passat, els japonesos han començat a votar aquest diumenge en les eleccions legislatives a la Cambra de Consellers, la Cambra alta del parlament nipó.

Els aproximadament 46.000 punts de votació que hi ha repartits per l’arxipèlag japonès han obert a les 07:00 hora local (les 22:00 hores de dissabte a Espanya), i tancaran 13 hores més tard, quan es començaran a conèixer els primers sondejos a peu d’urna.

En aquests comicis estan en joc 125 dels 248 escons de la Cambra alta, una de les dues que formen la Dieta del Japó i en la qual es ratifiquen les iniciatives legislatives o les designacions de primers ministres prèviament aprovades per la Cambra baixa, que té més poder polític. Al Japó, la legislatura dura sis anys, però el 50% dels escons es renoven cada tres.

Confiança dels japonesos

El resultat d’aquestes eleccions parcials de caràcter triennal no provocarà grans canvis polítics al país asiàtic, però permetrà testar la confiança dels japonesos en el govern del primer ministre, Fumio Kishida, nomenat fa nou mesos.

El governant Partit Liberal Democràtic (PLD), al qual pertanyia Abe, espera revalidar l’àmplia majoria en un moment marcat per l’acceleració de la inflació i pels desafiaments de seguretat externs creixents que afronta l’arxipèlag.

El PLD compta actualment amb 110 escons a la Cambra alta, als quals s’afegeixen 28 del soci de coalició, el partit budista Komeito. Perquè l’aliança governant mantingui l’ampli domini parlamentari hauran d’obtenir almenys 56 escons en els comicis d’aquest diumenge.

Temps convulsos

Tot sembla indicar que aquests plans es veuran complerts. Segons les enquestes publicades aquesta setmana, tant el PLD com el Komeito, no només mantindran la proporció actual, sinó que el partit del primer ministre podria afegir diversos escons, cosa que consolidaria el control del mandatari sobre la formació enmig de temps econòmics extremadament convulsos.

La fragmentada oposició japonesa, representada principalment pel Partit Democràtic Constitucional del Japó i el Partit Democràtic per al Poble, pot mantenir, no obstant, certa força a la Cambra alta. Per la seva banda, l’emergent partit conservador Iniciatives des del Japó podria aprofitar la creixent popularitat a la qual s’ha arribat en les últimes eleccions.

El PLD és el principal impulsor de la modificació de l’article pacifista de la Carta Magna nipona que aspira a dotar el país de més competències militars, cosa que consideren necessària davant els desenvolupaments militars de Corea del Nord, la Xina i Rússia.

Commoció al país asiàtic

Precisament, aquesta era una de les grans prioritats polítiques d’Abe. L’ex primer ministre va governar el Japó entre finals del 2012 i setembre del 2020, el mandat més llarg de la història d’aquest país, i encara mantenia una enorme influència en el seu partit. La seva mort, després de ser tirotejat divendres en un míting de campanya, ha causat una profunda commoció al país asiàtic.

Després de l’atemptat, tots els partits van defensar a l’uníson la celebració de les eleccions malgrat el trauma que ha representat l’assassinat d’Abe. Això sí, entre mesures reforçades de seguretat i amb l’objectiu de defensar el dret a vot dels ciutadans. «Les eleccions són el pilar de la democràcia i a la democràcia cal defensar-la», va declarar Kishida divendres.

«No podem rendir-nos davant la violència i per aquesta raó continuarem lluitant en la campanya electoral fins al final. Espero que el poble del Japó hi pensi i treballi molt per protegir la nostra democràcia», va afegir el primer ministre.

Arma homicida

La policia continua investigant les motivacions del presumpte magnicida, identificat com Tetsuya Yamagami, un exmilitar de 41 anys. L’autor dels trets ha reconegut que havia «fet diverses armes» casolanes, i també que havia intentat fabricar una bomba, amb l’objectiu de crear una arma de foc «que fos com més letal millor», segons fonts policials a què ha tingut accés el diari ‘Kyodo News’.

Els agents van registrar la casa de Yamagami a la ciutat occidental de Nara i van confiscar armes similars a la que es va trobar al lloc de l’atemptat, que estava feta amb dos tubs embolicats amb cinta adhesiva.

Quant als motius de l’atac, Yamagami va afirmar que guardava rancor personal a una organització religiosa de la qual sospitava vincles amb Abe. Segons la seva declaració, la seva mare hauria entregat importants sumes de diners al grup religiós cristià Església de la Unificació, fins al punt d’arruïnar-se, segons recull el diari ‘Gendai Business’.

«Anava contra un membre d’un grup religiós, però vaig pensar que seria molt difícil, així que vaig anar contra l’ex primer ministre Abe», ha afirmat Yamagami. «La meva mare era creient de l’Església de la Unificació i Shinzo Abe era afí a l’Església de la Unificació», va al·legar.