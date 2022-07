Japó admet errors de seguretat per la mort d’Abe

La policia de la prefectura japonesa de Nara ha admès errors de seguretat durant l’esdeveniment en què va resultar assassinat divendres passat l’exprimer ministre del país Shinzo Abe. «És innegable que s’han produït errors a la seguretat», va lamentar ahir el cap de Policia de la prefectura, Tomoaki Onizuka, que es va disculpar en públic.

Onizuka va anunciar una investigació del protocol de seguretat, segons va assegurar en una roda de premsa recollida per l’agència oficial de notícies japonesa Kyodo.

Els crítics qüestionen per què Abe era a peu de carrer durant l’acte de campanya que protagonitzava i per què hi havia tan poca seguretat al seu voltant.

Tetsuya Yamagami, l’autor confès del crim, havia assenyalat el polític per fomentar un grup religiós que va acabar arruïnant la seva mare per l’excés de donatius que els lliurava.