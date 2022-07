«No necessitem tornar enrere en la transició energètica com Alemanya»

Davant la guerra a Ucraïna, procedeix revisar el model de transició energètica?

No necessitem tornar enrere ni allargar terminis. Davant del que passa en altres estats de la UE, el nostre parc de generació té una capacitat molt superior als pics de demanda i hem fet passos, molt complicats, perquè comencin a sorgir noves iniciatives renovables.

Alemanya, Àustria i els Països Baixos tornen al carbó.

El ministre d’Economia i Energia alemany és líder del partit Verd, ecologista i pacifista, i en el seu programa es feria referència a una transició accelerada del model energètic i reducció de la despesa militar. S’ha trobat una situació terrible. No em vull posar en la seva pell. El que té al davant són mesures de racionament perquè es poden quedar sense gas d’aquí a una setmana, ja que el 70% del que consumeixen és d’origen rus. Per això, temporalment, no li queda cap més opció que estirar alguna de les qüestions que pensava tancar. Nosaltres no estem en aquesta situació.

El calendari de tancaments de centrals de carbó i nuclears es manté inalterable?

No ha de variar. El que estem fent, i així ens ho ha demanat la Comissió Europea, és actualitzar els nostres plans de contingència

En quin sentit?

A veure com podem consumir menys amb estalvi i eficiència. Això d’Alemanya ens pot afectar a nivell econòmic, però no en seguretat de subministrament. Tenim proveïdors més diversificats i estables, infraestructures d’acollida de gas natural liquat, cosa que no passa a Alemanya, i capacitat de refinació que ens blinda davant del perill d’escassetat del dièsel. Ens afecta en preus i en què la Comissió Europea demana que ens pronunciem sobre una resposta solidària. És a dir, si tenim cobertes les nostres necessitats i altres països no, de quina manera es pot ajudar. És un debat que mai no ens havíem plantejat.

Veu sostre en la pujada del preu de la llum?

És molt difícil saber què és el que passarà. En aquests moments la gran incògnita, i rebem missatges d’alerta que és important prendre’ns seriosament, és que es poden produir talls absoluts de subministrament de gas procedent de Rússia cap a Europa, i això té efectes en cadena. A nosaltres no ens implica risc de subministrament, però sí hi pot haver un xoc de preus. En dues setmanes hem duplicat el preu del gas en els mercats mundials i en mesos l’hem sextuplicat.

Quins canvis poden esperar les empreses i famílies en la factura en els propers mesos?

Afortunadament, tenim l’excepció ibèrica i això ha marcat una diferència notable respecte d’altres estats de la UE. És una protecció al consumidor importantíssima. Ara bé, cap on poden evolucionar els preus en termes absoluts… Encara tenim moltes incerteses que cal aclarir i allò important és que ens trobin preparats per reaccionar. El missatge de cautela, de prudència, és rellevant.

Convenci un ramader que un llop importa més que la seva ovella...

No s’ha de convèncer ningú, perquè no és veritat. L’única modificació que s’ha introduït és prohibir-ne la caça. Mai no diria a un ramader que el llop importa més que les seves ovelles.

Està disposada a assumir que es matin llops?

Mai, no he dit mai el contrari. Al revés, l’Estratègia de Gestió del Llop pretén donar seguretat jurídica als agents que intervenen quan l’extracció d’exemplars està justificada. És tremendament injust l’estrès al qual s’està sotmetent els ramaders, dient-los una cosa que no es correspon amb la realitat.

Acabo d’omplir el dipòsit de gasoil: 106,60 euros. Com es comunica bé que fa uns mesos costava la meitat?

És una situació molt dura, perquè a més a més un gran volum del petroli i els seus derivats procedeix de Rússia. Tenim vint cèntims per litre, més l’aportació de les grans companyies. És important apostar pel transport públic. Volem ser innovadors a les zones rurals.

Com?

Revisitant models clàssics. Taxistes de poble amb un sou base i copagament del ciutadà, una petita flota municipal de cotxes elèctrics, amb els punts de recàrrega, perquè pugui estar a disposició dels veïns.

Veu Feijóo com un llop de la política?

L’he conegut com a president de la Xunta. Té coses bones i dolentes, com tots. Cal veure quin és el seu recorregut. Si vol aportar un nou to, hi ha qüestions en què pot exemplificar immediatament aquesta voluntat.

Per exemple?

L’anomalia constitucional i democràtica de tenir grans institucions sense renovar des de fa tres anys i mig. Imagina que el president no convoqués eleccions quan toca? A tots ens semblaria gairebé un cop d’estat. Doncs el Tribunal Constitucional i el Consell General del Poder Judicial estan sense renovar.

Preocupa a la Moncloa l’«efecte Feijóo»?

El que hem de fer és prendre nota que la gent ho ha passat molt malament aquests anys. Els resultats autonòmics no són extrapolables al territori nacional. Seguirem treballant amb humilitat per assegurar la confiança dels ciutadans.

Yolanda Díaz suma?

Yolanda Díaz està construint una iniciativa que pretén sumar i jo confio que tingui més encerts que desencerts. I que sumi, és clar.

Tem que l’exigència de Yolanda Díaz d’obrir un debat sobre l’augment del pressupost militar aboqui la coalició a una ruptura?

Aquesta és una coalició potent i forta. És normal que sobre qüestions sensibles hi hagi discrepàncies. És important aprendre a sumar tots, fins i tot en assumptes espinosos. Confio que trobem sempre la millor de les respostes.

Podrien coincidir les generals amb les municipals i autonòmiques el maig del 2023?

Fins on jo sé, les generals es convocaran com a molt per al desembre del 2023, així que no ho veig probable.

Se sent perseguida per poders foscos?

El que fa aquest Govern no agrada a tothom. Hi pot haver una situació de comfort respecte els beneficis que genera l’estatu quo actual i incomoditat si es posa l’accent en serveis públics, en fiscalitat o en com participar de manera equitativa en la resposta a la crisi. Això és desgraciadament una realitat que haurem de gestionar amb la màxima intel·ligència possible.

Està preparada Espanya perquè una dona arribi a la presidència del Govern?

Aquest és un debat que ara no es planteja amb noms concrets. Les dones espanyoles estem preparades per fer moltíssimes coses, moltíssimes més de les que se’ns han vingut reconeixent tradicionalment.

Li agradaria que una dona fos la propera presidenta?

M’agradaria que el proper president fos Pedro Sánchez.