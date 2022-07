Nuñez Feijóo es compromet a Ermua a derogar la llei de Memòria Democràtica

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, es va comprometre ahir en l’homenatge a Ermua del seu partit a Miguel Ángel Blanco a derogar la «mal anomenada» llei de Memòria Democràtica. Feijóo va anar més enllà de la petició que moments abans li havia fet al mateix escenari l’expresident José María Aznar en demanar que eliminés la «petjada» d’EH Bildu a la llei de Memòria Històrica i es va comprometre a derogar-la.

«En nom de la majoria dels bascos i dels espanyols em comprometo aquí, a Ermua, a derogar la llei de Memòria Democràtica, no només amb els vots del PP i d’altres grups, sinó també amb els del proper Partit Socialista Obrer Espanyol per junts restablir la memòria i la justícia», va proclamar Feijóo.

El líder popular va sostenir que si els terroristes d’ETA «no van aconseguir dividir-nos, no podem permetre que ho facin els hereus». Feijóo va dir que «no és estrany» que els «hereus» d’ETA intentin convertir la banda terrorista en «herois» que «en el fons tenien raons per assassinar-nos», però «el que és veritablement estrany és que un govern democràtic del nostre país ho toleri». «Ens revolta i escandalitza que un govern democràtic ho promogui i ho pacti», va afirmar. «En aquestes condicions no és memòria ni és democràtica, és un episodi indigne de la nostra democràcia», va afegir.

El líder popular va assegurar que es pot acceptar l’«anomalia» que els «testaferros» dels terroristes «s’asseguin a les institucions que van voler destruir», però no que siguin ells els que «dictin al govern democràtic els termes de la memòria».

El president del PP també va reivindicar la Transició i els seus «pares», «també aquell PSOE», així com a tots els governs i parlaments democràtics que hi ha hagut a Espanya, totes les forces policials, inclosa l’Ertzaintza i les Policies Municipals, i tots aquells que es van enfrontar a ETA. «En temps de relats artificials i forçats, la veritat de les víctimes vencerà», va prometre.

Feijóo va recordar, en el 25è aniversari del segrest i assassinat Miguel Ángel Blanco, els seus pares ja morts i tots els militants del PP basc en els anys del terrorisme d’ETA pel «compromís més honorable i sincer que hi ha hagut a Espanya» , així com Aznar per no «agenollar-se» davant els terroristes.

Per la seva banda, durant la seva intervenció, Aznar va retreure al Govern que permeti que «manipulin i reescriguin la història» els que «van justificar» el crim de Miguel Ángel Blanco i «animaven que matessin», perquè d’aquesta manera «es destrueixen els valors essencials de la democràcia».

L’expresident español va ressaltar que Miguel Ángel Blanco va voler treballar per un projecte «de convivència», plantejat pel Partit Popular, al qual els ciutadans espanyols van donar suport de forma majoritària, «desafiant amb el seu compromís la por i la coacció», i es va negar a què els terroristes «marquessin la seva vida».

L’expresident popular va rememorar també la «fortalesa exemplar» dels pares i la germana de Miguel Ángel Blanco, que van encomanar una «immensa fortalesa als altres» davant dels qui «van segrestar, van assassinar, van fer xantatge i van voler posar de genolls l’Estat, encara que no ho van aconseguir».

Al seu torn, Marimar Blanco, diputada del PP a l’Assemblea de Madrid, va apel·lar a la «unitat política que va permetre aïllar els terroristes» i va demanar que no es permeti que «els qui van ser derrotats guanyin ara el relat amb falses històries de conflictes i vulguin esborrar la memòria dels herois de la democràcia, com pretén la Llei de Memòria Democràtica».