El primer ministre d’Sri Lanka anuncia la dimissió enmig de la revolta popular

El primer ministre de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, va anunciar la seva dimissió com a primer ministre del país enmig de l’esclat d’una revolució popular després de mesos de protestes contra el Govern per la devastadora crisi econòmica que castiga la nació.

En un breu missatge publicat al compte de Twitter, el primer ministre va anunciar la seva sortida del càrrec «per garantir la continuació del Govern, inclosa la seguretat de tots els ciutadans». Wickremesinghe va acceptar així les recomanacions de la reunió mantinguda amb els líders dels partits afins al Govern «per donar pas a un Govern de concentració». «Per facilitar això dimitiré com a Primer Ministre», va dir.

Els manifestants que van sortir al carrer per exigir la dimissió del president Gotabaya Rajapaksa i el seu ja dimitit primer ministre, Ranil Wickremesinghe, van incendiar la residència oficial d’aquest darrer a Colombo. Mentrestrant, no se sap on és està Rajapaksa.

Més de 50 ferits

Almenys 55 persones van resultar ferides en els aldarulls, entre elles un diputat, segons van confirmat fonts mèdiques de l’Hospital Nacional de la capital, Colombo, a la cadena CNN.

Entre els ferits també hi ha tres persones que presentaven ferides de bala, segons aquestes mateixes fonts.