Almenys 15 morts en l’atac contra un edifici civil

Almenys 15 persones han perdut la vida, mentre que es temia que dues dotzenes més es trobessin atrapades entre les runes, com a conseqüència d’un bombardeig amb coets Uragan realitzat per l’Exèrcit rus contra un edifici de cinc plantes a la província de Donetsk, a l’est d’Ucraïna. Segons el governador local, Pavlo Kirilenko, el bombardeig va tenir lloc dissabte a la nit a la localitat de Txasiv Iar, a escassos quilòmetres de Kramatorsk. «Vam córrer cap al soterrani; hi va haver tres impactes, el primer a la cuina», va assegurar Luidmila, mentre els equips de rescat recuperaven d’entre les runes un cadàver. «El segon, ni tan sols el recordo, hi va haver un flaix de llum, vam córrer cap a la segona entrada; m’he quedat al refugi fins aquest matí», va afirmar.