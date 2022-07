Centenars de persones han sortit aquest diumenge pacíficament al carrer a protestar contra el Govern a la localitat cubana de San Antonio de los Baños, a la província d’Artemisa, veïna de l’Havana, al crit d’«¡a baix la dictadura!», «llibertat» i «pàtria i vida». També hi ha hagut concentracions similars en altres localitats del país. Alguna de les inèdites manifestacions va ser retransmesa en directe per usuaris de Facebook. Les protestes tenen lloc enmig d’una greu crisi econòmica i sanitària a l’illa caribenya. Des que va començar la pandèmia, els cubans estan obligats a fer llargues files per proveir-se d’aliments, situació a què s’ha sumat una forta escassetat de medicaments, cosa que ha generat un ampli malestar social.

Durant la manifestació a San Antonio de los Baños, localitat de 50.000 habitants, s’ha cridat «volem vacunes, volem medicines» o «no tenim por», així com insults al president del país, Miguel Díaz-Canel. «La gent va començar a cridar, hi ha apagades horribles, de sis hores, això no para, i és cada dia. Van començar a caminar, molt pacífics, l’únic que feien era cridar. Hi havia molta gent jove», va dir per telèfon a Efe una testimoni.

Residents de San Antonio, localitat situada a uns 37 quilòmetres a l’oest de la capital cubana, han explicat a reporters d’Efe que durant la manifestació al carrer, la policia va reprimir violentament i detenir alguns dels participants. Una protesta similar va tenir lloc a Palma Soriano, la segona ciutat més gran de la província de Santiago de Cuba, on s’ha cridat «no més mentides» i «no tenim por».

Xarxes socials

Davant la inusual protesta pública el president cubà Díaz-Canel es va presentar a San Antonio, i en un acte de resposta celebrat en una plaça amb un grup de partidaris va llançar una proclama en què va culpar del desproveïment de queviures i medicines l’embargament dels Estats Units contra l’illa.

A l’Havana han circulat convocatòries a les xarxes socials per manifestar-se en punts de l’avinguda Malecón, però fins al moment aquesta protesta no ha arrencat. Aquesta tarda sí que s’han congregat una vintena de joves –entre els quals el dramaturg Yunior Aguilera– a les portes de l’Institut Cubà de Ràdio i Televisió (ICRT), on van convocar una protesta al crit de «¡Cuba pateix!» davant una forta presència d’agents de la Seguretat de l’Estat.

Una altra font que es troba a la zona va assenyalar a Efe que el servei d’internet als mòbils ha sigut tallat.

Aquesta és la protesta antigovernamental més gran que hi ha a l’illa des de l’anomenat «‘maleconazo’», quan l’agost de 1994, en ple «període especial», centenars de persones van sortir al carrer a l’Havana i no van plegar fins que va arribar el llavors líder cubà Fidel Castro.

Xifres de la pandèmia

La pandèmia suposa un fort revés per a la ja malmesa economia cubana. El país encara és víctima de fortes sancions per part dels Estats Units. L'illa caribenya va tancar aquesta setmana amb 6.923 nous casos de Covid-19 i 47 persones mortes notificades en les últimes 24 hores, les xifres màximes diàries registrades al complir-se aquest diumenge 16 mesos de la confirmació dels primers contagis de la pandèmia a l'illa.

Per tercer dia consecutiu el país caribeny sobrepassa els 6.000 diagnòstics positius i bat rècord de morts en una jornada per a un acumulat en 10 dies de juliol de 44.546 nous casos i 235 defuncions, segons dades actualitzades avui a l’informe diari del Ministeri de Salut Pública (Minsap). «Són xifres alarmants, que s’incrementen per dia», ha dit el cap d’Epidemiologia del Ministeri de Salut, Francisco Durán, en la seva habitual conferència de premsa a la televisió.

La situació és especialment tensa a la província turística de Matanzas, ubicada 100 km a l’est de l’Havana, on l’alt nombre de contagis pot fer col·lapsar els serveis de salut. Dissabte, un grup opositor va demanar establir «un corredor humanitari», iniciativa que el Govern va descartar.

Científics de l’illa

Als territoris de risc, inclosa la capital, es realitza un estudi d’intervenció sanitària amb els dos preparats contra el coronavirus més avançats dels cinc que desenvolupa Cuba: Soberana 02 i Abdala.

Aquesta última vacuna, que va mostrar una eficàcia del 92,2% en els assajos clínics, va rebre aquesta setmana l’autorització d’ús d’emergència i és la primera vacuna llatinoamericana contra el coronavirus.

Soberana 02, per la seva banda, espera l’autorització d’ús d’emergència de l’entitat reguladora cubana de medicaments després de mostrar una eficàcia del 91,2% amb dues dosis i una extra de Soberana Plus, un altre dels compostos que investiguen científics de l’illa.

Dels 11,2 milions d’habitants de Cuba, més d’1,6 milions (el 14,7%) han rebut la pauta completa d’aquestes fórmules com a part dels assajos clínics i estudis d’intervenció desenvolupats en paral·lel al sanitari.

Cuba no integra el mecanisme Covax de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) creat perquè els països d’ingressos mitjans i baixos accedeixin a les vacunes, ni tampoc les ha comprat al mercat internacional.