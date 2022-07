Incertesa a Sri Lanka després de la revolta contra el Govern

La revolta popular desencadenada dissabte a Colombo, capital de Sri Lanka, per protestar per la crisi econòmica que castiga el país s’ha saldat, almenys de moment, amb 103 persones ferides, algunes participants en l’assalt a la residència del president del govern, Gotabaya Rajapaksa, que va acabar presentant la seva dimissió, igual que el seu primer ministre, Ranil Wickremesinghe. Però encara que la renúncia del cap de l’Estat està prevista per a dimecres que ve, els dos mandataris continuen oficialment dirigint la nació illenca i de moment regna la incertesa.

Els manifestants es neguen a abandonar les instal·lacions que han ocupat fins que la renúncia del cap de l’Estat, promesa per d’aquí a unes setmanes, no es materialitzi, cosa que omple d’incertesa el futur polític del país. Dels ferits, entre els quals hi ha onze periodistes, més de la meitat segueixen rebent tractament mèdic.