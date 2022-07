Podem intentarà esquivar les divisions amb un discurs social

Unides Podem vol evitar la confrontació directa amb Pedro Sánchez en el debat de Política General. Les discrepàncies dels últims dies per la despesa en Defensa ja han estat suficients i consideren que seguir elevant el to no és el millor camí per reeditar el Govern de coalició en les properes eleccions. Amb aquesta idea al cap, els morats confien a atraure en els propers dies el cap de l’executiu cap a un discurs més social, centrat en les mesures impulsades per fer front a la crisi, i no tant en debats com el del pressupost militar, cosa que indubtablement els portaria a haver de discrepar, novament, en públic.

A l’espera de concretar quan es reunirà la comissió de seguiment de l’acord de coalició que va reclamar la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, després de les tensions viscudes per l’aprovació d’un crèdit de 1.000 milions d’euros per a despesa militar, a Unides Podem esperen algun gest, encara que sigui en privat, per part de Sánchez abans que comenci el debat, demà, que els convidi a aparcar diferències. Des del partit morat consideren que això seria necessari per poder oferir la imatge d’un Govern que, amb les seves discrepàncies, es manté unit i preparat per fer front a l’any i mig que queda de legislatura. En aquest sentit, fonts de la cúpula d’Unides Podem destaquen la importància que Sánchez, en el discurs inicial, se centri en les mesures de protecció social i demostri que la intenció és treballar en els propers mesos buscant el suport del bloc de la investidura i no amb polítiques que només obtenen el suport de la dreta, com ara l’increment del pressupost en Defensa fins al 2% del PIB. Serà el portaveu d’Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, i el president del grup parlamentari i líder dels comuns, Jaume Asens, els que intervindran en el debat. Fonts de la direcció de l’espai morat expliquen que les intervencions encara no estan preparades i que en les properes hores determinaran el to dels discursos. En part, perquè estan esperant aquesta possible reunió de la comissió de seguiment del pacte, encara que fonts socialistes apunten que aquesta trobada es podria celebrar després del debat, tenint en compte la complicada agenda dels participants.