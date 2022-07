Sánchez busca recuperar el pols després del cop de les eleccions d’Andalusia

Fa setmanes, mesos, que el Govern no aconsegueix escapar d’una espiral a la baixa. Els problemes, les crisis, s’anaven encadenant. La salvació per la mínima de la reforma laboral i del decret anticrisi, la guerra d’Ucraïna, els xocs repetits entre els socis, Pegasus, la inflació sense treva… I les eleccions andaluses del 19-J, és clar. Les urnes que es van convertir en un terrible xoc de realitat per al PSOE, encara que també per a l’espai a la seva esquerra. Només la setmana gran de la cimera de l’OTAN, a finals de juny, va servir per reposicionar Pedro Sánchez, per polir el perfil internacional i projectar la imatge d’Espanya.

A la Moncloa i al partit són conscients que alguna cosa falla, encara que estan convençuts que en l’any i mig que queda de legislatura («molt o poc, depèn de com s’administri», recordava una diputada socialista) aconseguiran ressituar-se. Guanyar primer les autonòmiques i municipals de maig i després les generals. Desmentir els sondejos que ja situen el PP primer. Per això és clau començar a recuperar la iniciativa. Una cita decisiva I el moment, indiquen, és ara. Amb el debat de Política General, que comença demà al Congrés. El primer en més de set anys. Una cita a la qual el president confereix màxima importància, i que en el seu equip, com defensava el ministre Félix Bolaños, consideren «una oportunitat» perquè expliqui les mesures adoptades fins ara i les que queden per prendre. Sánchez passarà doncs «a l’ofensiva», a l’«atac», anticipen els seus. És segur que anunciarà «noves mesures econòmiques» i d’una altra índole amb què poder marcar agenda i llançar el missatge que el seu executiu segueix tenint com a premissa la defensa de les «classes mitjanes i treballadores», i també dels «que més pateixen les conseqüències de la guerra de Putin». Un missatge reforçat després del 19-J: va imprimir un gir a l’esquerra –la desmobilització de les bases progressistes va ser decisiva en el resultat, segons l’anàlisi de Ferraz– i va denunciar la pressió de «poders foscos» i de la dreta «econòmica», «política» i «mediàtica». No els «faran canviar», va advertir. A la Moncloa apunten que el líder socialista vol «elevar el perfil institucional del debat, davant d’un PP que només parla de l’anècdota». Així, Sánchez confrontarà el «model socialdemòcrata» de sortida de la crisi, que «protegeix la majoria social», com va passar «durant la pandèmia i ara amb la guerra», davant del model conservador del PP, «que va retallar i va deixar la gent sola» quan li va tocar gestionar la crisi del 2008. El president, continuen des del seu equip, farà valer així mateix el seu full de ruta de «transformació i modernització del país, i d’ampliació de drets», aportarà «mesures concretes» i establirà «un horitzó de profunditat de la legislatura». És a dir, que reiterarà la idea que «queda molt per fer» encara i que esgotarà el mandat. Que arribarà al desembre del 2023, en definitiva. Però a la sala de màquines del poder no s’enganyen. «Aquest és el moment més crític i decisiu de la legislatura», admet un ministre. Els sondejos que ofereixen un PP a l’alça continuen generant la sensació que la gestió de l’executiu «no arriba» i que cal reforçar la «pedagogia». Sánchez sí que ha aconseguit començar a descongelar la relació amb ERC, soci capital i necessari perquè cada votació al Congrés no es converteixi en una agonia. La interlocució està en vies de normalització després de la reunió de Bolaños amb la consellera Vilagrà de divendres passat, preludi de la que ell mateix mantindrà amb Pere Aragonès a la Moncloa el proper dia 15. Termòmetre de la cohesió El debat servirà per mesurar la temperatura amb els socis parlamentaris. Però també la cohesió del mateix Govern. El PSOE i Unides Podem segueixen encara enfrontats per l’augment de la despesa militar que Sánchez va comprometre davant els aliats de l’OTAN. Dimarts passat, al Consell de Ministres es va viure una enorme «tensió», segons el relat de diversos ministres socialistes. La tensió ha baixat, però encara no hi ha data per a la comissió de seguiment del pacte. «Es veu que la urgència [d’UP] no era tanta», ironitzen a la Moncloa.