Ucraïna intenta mantenir funcionant el sistema educatiu tot i la guerra

Cada setmana, la professora Sagan Halina, de la Universitat Boris Grintxenko de Kíev, fa un recompte dels seus estudiants. Intenta comprovar els que estan en zones ocupades per l’Exèrcit rus, els que es troben lluitant en el front de batalla, els que han marxat del país, els que no tenen recursos per seguir les classes.

A vegades també passa una estona observant les fotografies que hi ha penjades als passadissos de la seva universitat, ara buits de vida, dels joves que es troben als llocs més hostils, amb els quals ella manté el contacte, quan es pot, a través d’internet o per telèfon. «Avui, per exemple, un estudiant ens ha trucat per dir-nos que no tenia electricitat, i per això li hem canviat la data de l’examen de final de curs. El farà un altre dia», explica.

A Ucraïna, el món educatiu veu com la guerra li posa obstacles. Halina explica que, a causa del conflicte, el temari s’ha reduït, s’ensenya menys, i fins i tot, per obtenir el diploma, s’ha disminuït el volum de contingut a estudiar «de 70-90 a 25-30 pàgines», perquè els estudiants no es desprenguin completament dels seus estudis. «Però quan escoltes les alarmes o reps missatges de veu dels teus estudiants que estan lluitant... No els puc escoltar, són els nostres nens els que estan lluitant», diu, commoguda.

Búnquers a la universitat

Les incògnites també són de cara al futur. El ministre d’Educació, Serhii Shkarlet, diu que, amb la guerra, al voltant de 12.000 centres educatius ucraïnesos han continuat funcionant a distància, però encara no se sap si, quan l’any escolar torni a començar, els estudiants podran assistir a classes presencials. «El gran problema que tenim és que no totes les escoles i universitats tenen búnquers, i per això és possible que en algunes zones no es pugui activar la modalitat presencial», afirma en una entrevista des del seu despatx a Kíev. «No volem posar en perill els nois», assegura Shkarlet.

En perill per una situació recurrent a la guerra d’Ucraïna: els atacs a edificis civils. En concret, d’acord amb xifres del Govern ucraïnès, unes 1.800 escoles i universitats (la majoria a l’est del país) han estat danyades des de l’inici del conflicte bèl·lic, i diversos centenars estan en mans de les tropes enviades pel president rus, Vladímir Putin.

Un exemple d’això va ser un atac al maig contra un centre educatiu a Bilohorivka, un poble a un centenar de quilòmetres de la ciutat de Luhansk, encara que també a les ciutats de Khàrkiv cada setmana hi ha centres educatius atacats. La raó d’aquests atacs és, com afirmen diverses fonts, que tots dos bàndols han estat usant aquests llocs per amagar armament o personal.

Famílies i estudiants viuen el moment amb neguit. «Em preocupa enviar el meu fill a l’educació presencial. Tot i que, en termes de coneixement, estudia millor a l’escola, perquè l’educació presencial és millor», afirma Daria Ilnitska, mare de Timur, un nen en edat de primària.

Durant aquests mesos, «vaig perdre molt, vaig perdre la meva vida d’estudiant i l’oportunitat de comunicar-me amb els meus amics i companys de classe», confessa, per part seva, Nazar Skliarov, estudiant de Ciències Polítiques a Kíev.

El problema són les conseqüències a mig i llarg termini d’aquesta situació, en particular la taxa d’abandonament escolar i de cervells en fugida pels que han escapat a altres països. Fenòmens sobre els quals encara no hi ha xifres, però que, des del terreny, la realitat reflecteix amb cruesa.