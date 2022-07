El comitè de la Cambra de Representants que investiga l’assalt del 2021 al Capitoli dels Estats Units per partidaris de Donald Trump examinarà aquest dimarts els vincles entre pròxims a l’expresident i grups d’extrema dreta. «Durant aquestes audiències connectarem els punts entre aquests grups i els qui van mirar des dels cercles del Govern de revertir l’elecció», ha assegurat la representant demòcrata Zoe Lofgren. El comitè rebutja que el president Trump actués manipulat, segons ha dit la congressista republicana Liz Cheney, enfrontada amb l’expresident dels EUA.

La congressista ha afirmat a la CNN que la sessió del comitè, que serà la setena, s’enfocarà als llaços entre els membres del cercle íntim del llavors president Trump (2017-2021) i els grups<strong>Proud Bo</strong>ys i Oath Keepers. Membres dels dos grups de milícia van irrompre al Capitoli el 6 de gener del 2021, junt amb milers de seguidors de Trump en un intent d’evitar que se certifiqués la victòria del demòcrata Joe Biden. La violenta invasió a l’edifici legislatiu es va saldar amb cinc morts.

S’espera que Jason van Tatenhove, exmembre dels Oath Keepers, testifiqui en l’audiència televisada d’aquest dimarts, que podria durar com a mínim dues hores. També està previst que Stephen Ayres, un home d’Ohio que va conduir fins a Washington i es va unir a la turba que va irrompre al Congrés, hi comparegui com a testimoni.

Cinc membres dels Proud Boys han sigut acusats amb càrrecs de conspiració sediciosa al juny per fets relacionats amb els incidents del Capitoli. Onze membres dels Oath Keepers també enfronten càrrecs pel mateix delicte i tres d’ells s’han declarat culpables. Més de 850 persones han sigut arrestades per vincles amb l’atac contra el Congrés. Tanmateix, només aquests 16 s’enfronten a càrrecs per conspiració sediciosa, un delicte que podria portar una sentència de fins a 20 anys de presó.

Encoratjar la violència

El comitè mira de determinar si Trump o els seus aliats van tenir algun paper a planejar o encoratjar la violència aquell dia. Amb aquest objectiu va citar diversos consellers i persones pròximes a l’expresident. Aquest dimarts poden conèixer-se extractes d’una entrevista de vuit hores que el comitè va sostenir divendres amb l’exconseller de la Casa Blanca de Trump, Pat Cipollone.

L’assalt al Capitoli va ser precedit per un discurs incendiari de Trump davant milers dels seus seguidors a prop de la Casa Blanca. Trump ha sigut processat dues vegades per esdeveniments relacionats amb l’assalt al Capitoli. Va ser absolt pel Senat després de ser acusat per la Cambra de Representants per incitació a la insurrecció.

Trump va descriure aquest dimarts als membres del comitè com a «esbirros i ‘hackers’ polítics». «¿Els has vist abans?», va preguntar. «Sí, són essencialment els mateixos llunàtics que van embogir el país amb les seves mentides i van inventar històries...», va assenyalar.

L’audiència de dimarts serà la primera des del mediàtic testimoni que va donar Cassidy Hutchinson, una assistent del cap de Gabinet de Trump, Mark Meadows. Hutchinson va dir que li van explicar que Trump es va abalançar molt molest sobre el seu conductor del servei secret i que va agafar el volant de la seva limusina en un intent per unir-se a la multitud que anava al Congrés.

Un assistent del comitè va dir que l’audiència de dimarts s’enfocarà en un tuit que va enviar Trump el 19 de desembre, que convidava els seus seguidors a anar a Washington el 6 de gener, amb la promesa que seria «salvatge». «Immediatament van començar a respondre a la seva convocatòria fent èmfasi en aquesta data», va dir. «Parlarem de com aquest va ser un moment crucial que va desencadenar una cadena d’esdeveniments».

Mentrestant dilluns un jutge del Tribunal del Districte dels Estats Units es va negar a retardar el judici contra l’antic conseller de Trump, Steve Bannon, acusat d’obstaculitzar la investigació del Congrés al negar-se a testificar davant el comitè parlamentari. El cap de setmana, Bannon va canviar la seva postura radicalment i va accedir a cooperar amb la investigació, fet que els fiscals del Departament de Justícia van considerar un «canvi d’opinió d’últim minut per evitar la seva responsabilitat».