Creen un torn d’ofici gratuït per als menors que hagin patit maltractaments

Els col·legis d’advocats de Catalunya van estrenar l’any passat, a partir del segon semestre, un protocol que permet immediatament ser assistides per un lletrat del torn d’ofici les víctimes de violència masclista des del primer moment en què compareixen en una comissaria per denunciar. Ara, aquestes entitats professionals han fet un pas més i van posar en marxa al maig una iniciativa similar per a casos de maltractaments a nens i adolescents, segons va anunciar ahir el president del Consell de l’Advocacia Catalana i degà de Figueres, Joan Ramon Puig. Aquest servei, igual que en els casos de violència de gènere, és gratuït per a determinats delictes i se’n farà càrrec l’Estat. D’aquesta manera, els menors que hagin estat víctimes d’algun tipus de violència també podran accedir a assistència lletrada immediata a la seu policial.

«Iniciem aquest nou repte amb l’experiència del treball desenvolupat l’últim any amb els casos de violència masclista i amb el convenciment que tot allò que sigui facilitar l’assistència als més vulnerables, i els nens i adolescents ho són, és un pas endavant a favor d’una justícia més compromesa», va dir Puig. Només el primer trimestre d’aquest any es van registrar 885 denúncies de menors per diversos delictes. El desembre del 2020, es va introduir una modificació a la llei catalana del dret de les dones per eradicar la violència masclista en què els Mossos han de requerir al col·legi d’advocats la presència d’un lletrat per garantir l’assistència a la víctima des del moment inicial. Tot i això, no es va aplicar l’obligatorietat fins a l’1 de juliol del 2021. Abans era una simple recomanació.

La nova iniciativa impulsada aquest 2022 pel Consell de l’Advocacia Catalana estendrà aquest model al maltractament a nens i adolescents. D’entrada, els permet estar aconsellats des del primer moment i poder fer una declaració i una denúncia més precises perquè la justícia actuï en millors condicions. El model d’atenció a les dones víctimes de violència masclista ha permès incrementar de manera significativa les víctimes que reben assistència lletrada immediata, passant del 27% d’abans del protocol a gairebé el 70% de la cobertura que es va produir el desembre passat. «Són dades que certifiquen l’encert d’aquesta iniciativa, ja que es dóna a la víctima més seguretat i acompanyament en un moment molt complicat per a elles», va assegurar el president. L’atenció per un advocat del torn d’ofici no impedeix que la persona afectada pugui acudir a la comissaria amb un advocat particular i de pagament.

D’altra banda, les actuacions del torn d’ofici i assistència al detingut han recuperat a Catalunya els nivells previs a la pandèmia del coronavirus.