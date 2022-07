El líder del grup gihadista Estat Islàmic (EI) a Síria va morir dimarts en un atac amb un dron de les forces dels Estats Units, segons ha confirmat el Pentàgon a l’AFP.

Maher al-Agal va morir mentre conduïa una motocicleta a prop de Jindayris, a Síria, i un dels seus principals ajudants va resultar greument ferit, va assenyalar el portaveu del Comando Central del Departament de Defensa, el tinent coronel Dave Eastburn. L’Observatori Sirià de Drets Humans, una font de referència a la regió, va confirmar que Agal va morir en un atac amb drons.

La Força de Defensa Civil de Síria va assegurar que una persona va morir i una altra va resultar ferida en un atac contra una motocicleta als afores de la ciutat d’Alep, però no va identificar les víctimes. Hi havia poca informació disponible sobre Agal, a qui l’Observatori va qualificar com a governador de l’Estat Islàmic per al Llevant.

L’atac es va produir cinc mesos després que una incursió nord-americana nocturna a la ciutat d’Atme, al nord de Síria, matés el líder general de l’EI, <strong>Abu Ibrahim al-Qurashi</strong>. Funcionaris nord-americans van dir llavors que Qurashi va morir després de fer detonar una bomba per evitar la seva captura.