El Govern tem que l’onada de calor dispari un altre cop la llum

La història es repeteix només un mes després. Els factors que van empènyer a mitjans de juny a disparar el preu del mercat de l’electricitat, coincidint amb el límit al gas a Espanya i Portugal, amenacen de reproduir-se i el Govern tem una nova espiral d’alça de preus.

La nova onada de calor que comença aquesta setmana a Espanya dispararà el consum d’energia i reduirà la intensitat de la producció de les energies renovables (perquè hi haurà menys vent i hi haurà una menor eficiència de les plantes solars), alhora que el gran gasoducte que uneix Rússia i Alemanya (Nord Stream) estarà tancat per tasques de manteniment i introduirà pressió als preus del gas i, amb això, també al de l’electricitat.

Crida a la cautela

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va fer una crida ahir als ciutadans a ser «particularment cauts». Després del Consell de Ministres, va demanar un «ús prudent» del consum elèctric, en un escenari en què creixerà la demanda i la producció amb renovables baixarà, amb el consegüent impacte en el preu de l’electricitat que s’haurà de pagar.

El Govern insisteix que l’escenari espanyol és «més esperançador» que el que es viu a altres països europeus, amb risc cert sobre la seguretat de subministrament de gas rus i l’impacte en la producció d’electricitat nacional. L’executiu i el sector energètic han destacat en nombroses ocasions que no hi ha risc per al subministrament al mercat espanyol, ni de gas ni de llum. Però sí que reconeixen que la crisi energètica afectarà el mercat espanyol per la pujada dels preus.

Les tarifes d’avui

De moment, el preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada, l’import del qual depèn de l’evolució del mercat majorista, superarà avui els 300 euros per megawatt hora (MWh) per primer cop des del març. El preu final -la suma de la cotització del mercat majorista i la compensació a les centrals de gas-, per a la llum consumida avui pujarà un 1,53% en relació amb ahir, però també se situarà gairebé un 13% per sota del preu que s’hauria aconseguit sense aplicar el topall al gas.