El jutge ordena buscar l’ADN a la roba interior de les noies d’Alcàsser

El Jutjat d’Instrucció número 6 d’Alzira (València) ha aprovat realitzar noves anàlisis genètiques de la roba que vestien Toñi, Miriam i Desirée el 13 de novembre de 1992, quan Miguel Ricart i Antonio Anglés les van segrestar, violar, torturar i assassinar. El jutge ordena també realitzar noves proves genètiques sobre la moqueta que els assassins van utilitzar per embolicar i traslladar els cadàvers. En la interlocutòria, el magistrat accepta la petició de l’associació Laxshmi, presidida pel criminòleg Félix Ríos, que exerceix l’acusació popular, d’estudiar fins a nou vestigis, tenint en compte les «noves tècniques forenses». Es tracta de diverses peces de roba i de la catifa trobada a la fossa, en la qual els investigadors van trobar semen, però sense arribar a confirmar si pertany a algun dels assassins. També s’analitzaran «el llençol blanc que cobria el matalàs d’espuma» que van trobar a la caseta, fibres d’un matalàs «tipus Flex que van recollir en aquest mateix lloc», les «calcetes de Toñi», les «samarretes de Miriam i Desi», un «tros de fusta i raspadures de l’interior de la caseta» i l’«entapissament sota el fre de mà de l’Opel Corsa» en el qual Anglés i Ricart van raptar les nenes.

«Gràcies als avenços de les ciències forenses, algunes proves relacionades amb determinades peces de convicció (moqueta, llençols, etc.), que no es van practicar en el passat per falta de temps o les limitacions lògiques de l’època, podrien, actualment, aportar dades importants de cara a corroborar la participació del fugit Antonio Anglés en el crim, així com les circumstàncies que van envoltar-lo», assenyala l’escrit presentat davant el jutge.

L’objectiu és trobar proves científiques que evidenciïn la culpabilitat d’Anglés, ja que no hi ha «cap indici forense» que l’incrimini.