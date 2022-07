S’estén la inquietud a Europa per la reducció de subministrament de gas rus

Era una mesura esperada, però això no la converteix en menys preocupant: el gasoducte Nord Stream 1 –la connexió més important per transportar gas de Rússia a Alemanya i la Unió Europea– va deixar de funcionar ahir durant 10 dies. L’empresa russa Gazprom va assegurar que el tall del subministrament respon a «treballs de manteniment», però el Govern alemany tem que el gasoducte no torni a funcionar. Segons Berlín, la mesura és la resposta del Kremlin a les sancions occidentals i busca ofegar l’economia alemanya i europea. «Evidentment, creix la nostra preocupació sobre que Rússia utilitzi el subministrament de gas com una arma política per augmentar els preus, generar inseguretat als mercats i generar caos», va dir Robert Habeck, ministre d’Economia i vicecanceller alemany. Habeck va fer aquestes declaracions després de converses amb la República Txeca i Àustria, països on Alemanya busca un suport solidari per complementar el seu insuficient subministrament de gas. Habeck va destacar la importància que agafa ara el gas liquat i les terminals transformadores que el seu país no té: «Depenem que les terminals de gas natural liquat als Països Baixos, Bèlgica i França funcionin i ens proveeixin de gas. Necessitem gas de Noruega i Països Baixos, i necessitem importacions des del sud d’Europa, a través d’Itàlia, per exemple. Només ens en sortirem si ens ajudem mútuament».

Rússia ha reduït el flux de gas cap a Europa pràcticament des de l’inici de la invasió d’Ucraïna. Alemanya, país altament dependent dels subministraments energètics fòssils de Rússia tant per a les llars com per al funcionament de la seva indústria, és el país més afectat de la UE. Però no és l’únic. A altres països com Polònia i Bugària els ha tallat completament el subministrament i ahir va anunciar la retallada d’un terç del subministrament a Itàlia. «Gazprom va anunciar que subministrarà gas per un volum d’uns 21 milions de metres cúbics diaris, mentre que la mitjana dels últims dies era d’uns 32 milions», va informar Eni, l’empresa italiana d’hidrocarburs. La part més important del gas rus que arriba a Itàlia passa per Ucraïna, a través del gasoducte TAG, però una petita part arriba a través de Nord Stream. Abans del tancament del gasoducte, el nivell de subministrament ja només arribava al 40% a Alemanya. A això cal sumar que la posada en marxa del Nord Stream 2, el segon gasoducte que havia de connectar Rússia i Alemanya a través del Bàltic, va ser paralitzada sine die després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna. El projecte va ser defensat durant anys a capa i espasa tant per l’excanceller Angela Merkel com pels socialdemòcrates de l’SPD, socis de Govern.

Retrets ucraïnesos

Gazprom va justificar ja el juny passat que la reducció era provocada per una turbina defectuosa de l’empresa alemanya Siemens Energy que va haver de ser enviada al Canadà per a la seva reparació. Segons la versió russa, les sancions occidentals dificulten la tornada d’aquesta turbina. Canadà assegura que la turbina serà lliurada a Alemanya i Berlín rebutja l’argumentació russa. I com a teló de fons hi ha les crítiques del Govern ucraïnès, que argumenta que aquesta excepció en les sancions contra l’economia russa col·loca Occident en una posició de debilitat.

A més de buscar fonts d’energia alternatives al gas rus, el Govern alemany continua demanant a ciutadania i indústria que estalviïn l’ús del gas tant com sigui possible. El pla de Habeck és arribar a finals d’any amb un 90% de reserves de gas per fer front a l’hivern. Si això no arriba a ser possible, les autoritats alemanyes es podrien veure obligades a racionar el consum.