Adverteixen que la criminalitat viària creix i ha arribat a nivells de fa 10 anys

Hi ha alguna cosa que va malament en la seguretat viària. Els indicadors dels últims temps no són bons. La delinqüència al volant es va disparar el 2021, últim període del qual es disposen dades, i la sinistralitat també ha augmentat en el primer semestre d’aquest any. La fiscalia, de moment, demana «prudència», sobretot en aquestes dates de desplaçaments habituals, i evita especular sobre si aquest repunt és conjuntural o representa els primers símptomes d’un perillós canvi de cultura a la carretera. El més probable, indiquen, és que sigui conseqüència de l’anomenat «efecte rebot» després del final de les restriccions més dures relacionades amb el coronavirus.

Cal remuntar-se una dècada enrere per trobar tanta comissió d’aquest tipus de delictes (conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, sense permís o per sobre dels límits de velocitat, entre d’altres) com la de l’any passat. El 2021 es van incoar a Espanya 125.939 procediments, amb un augment del 23% respecte el 2020, però això és una cosa lògica a causa de les limitacions a la mobilitat que va marcar la pandèmia. El que no és tan normal és que l’increment sigui del 9,8% respecte el 2019, abans de l’arribada de la covid-19. El mateix passa amb les acusacions i les condemnes, que van augmentar un 10% i un 17%. En aquest últim apartat, Catalunya lidera la classificació, amb 19.407 sentències.