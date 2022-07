Gir a l’esquerra de Sánchez: tren gratis i impostos a les elèctriques i la banca

La sortida, en un temps ple d’incerteses, amb la inflació, «malaltia greu» de l’economia, percudint severament en la vida de tots els ciutadans, serà per l’esquerra. Clarament per l’esquerra. Pedro Sánchez imprimeix un gir evident i sense matisos en la seva acció de Govern en un moment decisiu de la legislatura, a només un any i mig de les eleccions generals, com a fórmula magistral per rellançar l’executiu i intentar treure de la depressió la base electoral. També per alleujar aquestes «classes mitjanes i treballadores» a les quals tant fa referència, la «majoria social», perseguint identificar el PP com el partit d’una casta «privilegiada». També per contrastar el seu model de gestió socialdemòcrata amb la dels populars. També per cohesionar el seu propi Gabinet, assumint com a pròpies propostes d’Unides Podem.

El president va combinar ahir tots aquests elements en l’inici del debat de Política General al Congrés, el primer del seu mandat, el primer en més de set anys, el número 26 de la història del parlamentarisme a Espanya. Sánchez va voler marcar la jornada a la cambra baixa amb una bateria de mesures «d’impacte», com havien promès en el seu equip. I, com afirmaven ministres i diputats, plenament eufòrics, ho «va aconseguir». «Tant en el contingut com en la forma». Per la importància de les iniciatives i perquè va estrenar un to molt més «empàtic» i «proper», fent-se «càrrec» en primera persona del patiment dels ciutadans. Posant «ànima» en la gestió de l’executiu, una sensibilitat que precisament Yolanda Díaz deia trobar a faltar.

Sánchez va assegurar davant del Congrés que el seu Govern anirà «a totes» per combatre la inflació i les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna. Es deixarà «la pell», va dir. I a partir d’aquí va explicar un seguit de mesures. Quatre, les més significatives. Una, l’anunciat impost a les grans elèctriques, gasistes i petrolieres, durant dos exercicis, que permetrà recaptar 2.000 milions més a l’any. La segona, un nou impost a la banca, també per a dos exercicis, i amb la qual l’Estat ingressarà 1.500 milions anuals. En total, pels dos recàrrecs, «excepcionals i temporals», Hisenda cobrarà 7.000 milions extra. Es tramitaran via proposició de llei signada per PSOE i Unides Podem perquè la tramitació sigui més àgil i discorri en paral·lel a la dels Pressupostos del 2023.

La tercera mesura és la gratuïtat dels abonaments de Renfe de Rodalies i mitja distància, de l’1 de setembre al 31 de desembre del 2022. La bonificació ja no serà del 50% previst, sinó del 100%. I quarta: beca complementària de 100 euros mensuals per a tots els estudiants més grans de 16 anys que ja gaudeixen d’una beca, al voltant d’un milió (per això el cost per a l’Estat s’elevarà a uns 400 milions d’euros), perquè cap alumne no abandoni els seus estudis per raons econòmiques. El Govern pretén, d’una banda, fomentar el transport públic per reduir la factura energètica, i de l’altra, erosionar el PP en destacar la diferència amb les beques per a «classes mitjanes» de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, dirigides a rendes familiars de més de 100.000 euros.

Molt per fer

Sánchez va sumar moltes altres mesures per incidir en el missatge que al Govern encara li queda molta tasca per fer i no hi haurà bestreta electoral. Lleis de mobilitat sostenible, d’indústria, de mecenatge, de protecció de l’informant en casos de corrupció, contra el tràfic, contra la discriminació racial, de regulació dels lobbies, de secrets oficials… També es crearà finalment el Centre Estatal de Salut Pública per a atendre millor les emergències sanitàries, es llançarà el programa Codi Escola 4.0 per desenvolupar les competències en programació i robòtica dels nens d’Infantil, Primària i ESO i es desbloquejarà de manera immediata l’operació Campament a Madrid, per construir 12.000 habitatges (el 60%, públics).

El president va fugir del triomfalisme durant el seu discurs, de menys d’hora i mitja. Va optar per un diagnòstic «realista», fins i tot amb petites dosis d’autocrítica. «Els espanyols no ens volen sentir a parlar del que va bé ni del que hem fet bé. Volen que ens centrem en el que està malament i que els expliquem quines mesures estem adoptant per solucionar-ho», va assenyalar. Sánchez va insistir que coneix el patiment dels ciutadans, que no vol posar excuses, que se’n fa «càrrec». «El gran repte que avui té Espanya es diu inflació». Claredat i mesures «eficaces» i «fàcils d’entendre» és el que perseguia la Moncloa a l’hora de dissenyar aquest debat. Que un ciutadà (i l’oposició) entengués què persegueix el Govern i a qui mira per repartir les càrregues: els «poderosos», va dir ell mateix.

La primera reacció tangible va venir de la Borsa: els bancs van caure ahir un 8,6% després de l’anunci de l’impost extraordinari. «Alguns han captat el missatge», assenyalaven a la Moncloa, «i les coses es resituaran». El discurs de Sánchez va servir per aixecar l’ànim als seus (ho provava la celebració immediata de la bancada socialista), esquivar el soroll en la coalició i domesticar els socis. Unides Podem no va tenir objeccions a qualificar de «valentes» les mesures anunciades i ERC fins i tot va aplaudir que el president s’hagués «despertat d’esquerres». La veritat és que la Moncloa va pilotar amb total reserva el contingut de la intervenció de Sánchez: els morats tenien nocions de la filosofia del discurs, però desconeixien les iniciatives concretes que el president anunciaria a la tribuna.

«Oposició sense arguments»

A la Moncloa sentien que havien guanyat el debat ja des del matí. Però aquesta sensació es va reforçar, segons la seva opinió, en escoltar un PP «superat», advertien, a qui van agafar amb el peu canviat. Cuca Gamarra, amb un Alberto Núñez Feijóo al seu costat que no podia intervenir en ser senador i no diputat, es va enredar una vegada més amb ETA i amb les víctimes del terrorisme, prova per al Govern que els populars «tenen poc a aportar», poca «alternativa» i «pocs arguments».