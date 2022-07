L’univers com mai s’ha vist

Parin atenció a les imatges que acompanyen aquestes línies, perquè cadascun dels centelleigs que veuen podria canviar completament la nostra manera de mirar (i entendre) l’univers. Fixin-se en cada punt de llum. Hi ha brillantors que indiquen el lloc on resideix una estrella. Altres que parlen de com és una galàxia. Altres que mostren què hi ha darrere d’un cúmul de pols còsmica. També hi ha espurnes que, fins ara, no sabíem que hi eren i que a través de la seva brillantor desvetllen llocs recòndits de l’univers. Tot això, i molt més, és el que hi ha darrere de les primeres imatges captades pel telescopi espacial James Webb, l’observatori espacial més gran i poderós que s’ha llançat mai.

Les imatges que estan veient suposen un dels retrats més detallats mai capturats del nostre univers. També representen una petita mostra de tot allò que el James Webb és capaç de fer. La primera tanda d’imatges que el telescopi espacial ha enviat al planeta mare mostra, per exemple, el naixement d’estrelles a l’escarpada silueta de la nebulosa de Carina. O un quintet de galàxies xocant entre elles a uns 290 milions d’anys llum de distància. O una estrella moribunda envoltada d’un mar de pols i diverses capes de llum. O la imatge infraroja més profunda i nítida mai captada de l’univers distant. Cadascun d’aquests retrats espacials, explica l’equip científic d’aquest projecte, podria portar a nous i emocionants descobriments sobre el cosmos. «En algun lloc, una cosa increïble està esperant a ser trobada», va afirmar Bill Nelson, administrador de la NASA, just després de la presentació d’aquestes imatges. «Som davant l’inici d’una nova era en l’astronomia», va afegir Josef Aschbacher, director de l’Agència Espacial Europea (ESA), durant la jornada, que va sumar desenes de milers d’espectadors a tot el món. Els primers retrats espacials captats pel Webb no només sorprenen pels seus colors cridaners o per les històries que expliquen entre centelleigs. La part més espectacular és el detall que aconsegueixen. Sobretot en comparació amb el que, fins ara, havia aconseguit el telescopi espacial Hubble. Segons expliquen els científics darrere aquest observatori espacial, Webb és cent vegades més sensible que el seu predecessor. La mateixa imatge que Hubble trigava fins a dues setmanes a prendre, Webb la capta en només unes hores. Les lents són tan i tan potents que poden mirar cap a un punt tan petit com un gra de sorra i captar, a partir d’aquí, la llum de galàxies situades a milers de milions d’anys llum. «Aquesta missió serà un abans i un després en molts aspectes. No hem posat mai a l’espai una cosa que miri l’univers amb aquests ulls», explicava, just abans de l’enlairament del Webb, Begoña Vila, una de les científiques encarregades de coordinar els instruments a bord del telescopi espacial James Webb. «És com quan fa tota la vida que fas fotografies amb una càmera dolenta i de cop et canvies a una càmera bona. Encara que facis una foto en el mateix punt, la càmera bona traurà detalls que a l’altra ni tan sols s’aprecien», comentava l’experta. Les imatges publicades ahir mostren que, efectivament, els experts tenien raó. Webb és capaç de captar detalls que, fins ara, ni tan sols sabíem que hi eren. Missió científica La història d’aquesta missió comença fa gairebé tres dècades. Han estat necessaris molts anys de recerca, gairebé 10.000 milions de dòlars invertits i superar una infinitat d’imprevistos (i polèmiques) per aconseguir l’enlairament d’aquest telescopi espacial d’última generació. L’instrument, malgrat tot, va aconseguir sortir del seu planeta mare el 25 de desembre. Aleshores es va iniciar la seva veritable odissea espacial. En els primers sis mesos de vida, el telescopi ha hagut de desplegar el seu arsenal científic a l’espai a gravetat zero mentre esquivava (o patia) l’impacte de petits meteorits espacials. Tot i això, Webb ha aconseguit arribar al seu destí, situat a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra. Des d’allà enviarà les cròniques sobre els racons més recòndits de l’univers. Una de les primeres històries capturades pel Webb parla, per exemple, d’un exoplaneta gegant situat a uns 1.500 anys llum de la Terra. La primera anàlisi espectroscòpica d’aquest cos gasós, també presentada ahir, va revelar que el llunyà món WASP-96 b té aigua a la seva atmosfera. Probablement en forma de núvols o de boirina. Aquesta dada, fins ara inèdita, és una mostra més de com aquest telescopi espacial pot canviar la nostra visió del cosmos. «Aquesta és només una petita mostra de tot el que Webb ens pot aportar al nostre estudi de l’univers», va explicar, entusiasmada, l’astrofísica Knicole Colón. Els impulsors d’aquest projecte estimen que la vida útil d’aquesta missió es pot allargar fins als vint anys. Durant aquest temps, anirà realitzant una llista exhaustiva de tasques pautades.