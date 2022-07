Llum verda sense data per a la quarta dosi als més grans de 60

La Comissió de Salut Pública «ha estudiat la necessitat de posar una segona dosi de record de vacuna» contra el coronavirus, tal com proposa la Ponència de Vacunes, a persones vulnerables, més grans de 60 anys i personal sanitari i sociosanitari. Tot i això, encara queda per definir el moment «per fer-ho en funció de l’evidència científica i de la situació epidemiològica». En verola del mico, l’organisme recomana la vacunació preexposició, com demanava Madrid, en grups d’alt risc, i la profilaxi postexposició de contactes estrets de casos confirmats.

Sanitat i les comunitats van afrontar ahir un assumpte que fa setmanes que cueja en un estiu submergit en una setena onada de contagis. L’abril passat, tant l’EMA com l’ECDC recomanaven una segona dosi de reforç per a més grans de 80 anys. El 9 de juny, s’aprovava aquesta nova dosi per als més grans de 80.