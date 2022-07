L’actual ministra britànica de Comerç International, Penny Mordaunt, venceria àmpliament la resta dels candidats en la carrera pel lideratge del Partit Conservador si arribés a la votació final. Mordaunt és la favorita amb escreix entre els membres de la formació, que tindran l’última paraula, segons el sondeig publicat dimecres per YouGov. La carrera per la successió de Boris Johnson podria escapar-se-li de les mans a l’exministre de Finances, Rishi Sunak, el més popular entre els membres del grup parlamentari.

En la primera votació Sunak va obtenir 88 vots; Mordaunt, 67; la ministra d’Exteriors, Liz Truss, 50; Kemi Badenoch, 40; Tom Tugendhat, 37, i Suella Braverman, 32. Dos candidats en van quedar eliminats, l’exministre de Sanitat Jeremy Hunt i l’actual responsable de Finances, Nadhim Zahawi.

Moció de censura

Boris Johnson va donar la sorpresa al convocar per dilluns un vot de censura contra el seu propi Govern. La vigília havia bloquejat una moció similar del partit laborista. Perdre la votació desencariria la convocatòria d’eleccions generals, però aquest últim truc del primer ministre requeriria l’acord dels diputats conservadors, que en aquest moment no estan per anar a les urnes convençuts que perdrien. A més, Johnson hauria d’aconseguir el permís de la reina, que en les actuals circumstàncies pot justificar àmpliament una negativa.

El líder caigut obrirà dilluns el debat que podria ser la seva última intervenció a la Cambra dels Comuns. Seguiria així l’exemple de Margaret Thatcher, que just abans d’anunciar la seva renúncia es va marcar un cèlebre discurs de comiat durant una moció de censura.

Amb el cap molt alt

Johnson va semblar suggerir en la sessió de control de dimecres que no acudiria a l’última setmana abans de l’aturada d’estiu. «És veritat que no he elegit el moment d’anar-me’n», va declarar. «Però estic orgullós del fantàstic equip que ha treballat en projectes nacionals i internacionals i també molt orgullós del meu lideratge. Me n’aniré aviat amb el cap molt alt».