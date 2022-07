Twitter va oferir un tracte indulgent a Donald Trump per aprofitar-se del poder i influència que la presència de l’expresident dels Estats Units donava a la plataforma. Així ho va explicar aquest dimarts un exempleat de la companyia a la comissió de la Cambra de Representants que investiga la <strong>insurrecció </strong>violenta contra el <strong>Capitoli </strong>de Washington perpetrada el 6 de gener del 2021 per una turba d’acòlits trumpistes per intentar frenar per la força la certificació de la derrota presidencial del seu líder.