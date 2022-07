Vuit candidats obren la lluita per la successió de Boris Johnson

La llista de candidats oficials al lideratge del partit conservador del Regne Unit es va tancar ahir. D’un total de 10 aspirants, vuit van rebre el mínim de 20 vots dels seus col·legues que necessitaven per a la nominació: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss, Jeremy Hunt, Tom Tugendhat, Suella Braverman, Kemi Badenoch i Nadhim Zahawi. El president del comitè 1922, Graham Brady, no va voler revelar el nombre de paperetes obtingudes per cadascun. Fora van quedar Sajid Javid i Rehman Chishti. Tots dos van decidir retirar-se en no haver aconseguit prou suports.

Avui tindrà lloc la primera votació per rellevar el dimitit Boris Johnson i quedaran eliminats els candidats que no obtinguin 30 vots. Demà i dilluns que ve també hi haurà votacions eliminatòries. Després de l’última només quedaran dos rivals, que competiran en la segona fase. El joc presumiblement està entre Sunak, Mordaunt i Truss.