L’oenagé Human Right Watch (HRW) ha denunciat aquest dijous que les tropes de Rússia a Ucraïna haurien fet desaparèixer civils i els haurien traslladat de manera forçosa i il·legal a territori rus.

En concret, l’organització ha documentat la detenció de nou civils per part de les forces russes mentre ocupaven la regió ucraïnesa de Kíiv per al seu posterior trasllat a centres de detenció a les regions russes de Kursk i Briansk, totes dues a la frontera amb Ucraïna. «Les forces russes han traslladat il·legalment aquests civils a Rússia, els han sotmès a desaparició forçada i continuen retenint-los sense proporcionar informació ni accés a les seves famílies», ha assegurat la directora per a Europa i Àsia Central de l’ONG, Tania Lokxina.

«Les autoritats russes han d’alliberar i retornar immediatament tots els civils ucraïnesos detinguts a Rússia i assegurar-se que totes les persones sota la seva custòdia que hagin sigut detingudes a o des d’Ucraïna, combatents o civils, estiguin registrades oficialment en el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)», ha exigit Lokxina, argumentant que els civils no poden ser tractats com presoners de guerra.

HRW ha remarcat que les violacions russes comeses contra els detinguts inclouen la possible reclusió i presa d’ostatges il·legals, el trasllat o la deportació il·legals i les desaparicions forçades, que poden equivaler o involucrar múltiples crims de guerra.

Denúncia de l’ONU

La Missió de Vigilància dels Drets Humans de les Nacions Unides (OHCHR) a Ucraïna va detallar en un informe publicat al juny que havia documentat centenars de casos de detenció arbitrària per part de les forces russes en àrees que ells, o grups armats afiliats, controlen a Ucraïna.

L’informe, a més, detallava que molts dels detinguts haurien sigut sotmesos a tortura i altres maltractaments i que «un nombre indeterminat de víctimes van ser traslladades al territori rus», entre altres llocs, on van ser «retingudes en institucions penals, sovint juntament amb presoners de guerra».

El document de l’ONU també descriu «informes creïbles de tortura i altres formes de tracte inhumà de presoners de guerra internats tant en territori de la Federació Russa com en territori controlat per grups armats afiliats a Rússia.

D’altra banda, l’ONG ucraïnesa Media Initiative for Human Rights (MIHR) ha assegurat davant HRW que algunes de les persones detingudes van ser traslladades a un campament a Naróulia, a l’est de Bielorússia, entre 3 i 10 dies després, per portar-los de tornada a Rússia. «Els civils ucraïnesos detinguts per les forces russes no només perden la seva llibertat, sinó que també afronten un greu risc per a la seva salut i la seva vida al mantenir-se detinguts sense supervisió legal o pública», ha afirmat Lokxina. A més, ha demanat a Rússia que reveli «immediatament» el parador dels detinguts, i que alliberi tots els civils ucraïnesos sota la seva custòdia, detinguts en àrees ocupades anteriorment o actualment.