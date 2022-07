Biden reafirma l’aliança amb Israel en el primer viatge al Pròxim Orient

El president dels EUA, Joe Biden, va aterrar al Pròxim Orient amb paraules d’amor cap a Israel. «La connexió entre el poble israelià i el poble nord-americà és profunda», va celebrar a l’aeroport Ben Gurion de Tel Aviv. En el seu primer viatge com a president a la regió, el líder nord-americà visitarà Israel i l’Aràbia Saudita, els mandataris dels quals l’esperen amb altes expectatives. En canvi, els palestins miren la visita amb un cert escepticisme. Durant el primer discurs, Biden va acabar de confirmar aquests dubtes.

Va destacar el suport a la solució de dos estats per al conflicte israelià-palestí, «encara que no sigui a curt termini». També va insistir en la seva intenció que «Israel i els Estats Units continuïn creixent i prosperant junts en benefici del món sencer». El va rebre un Iair Lapid entusiasmat, que s’estrenava com a primer ministre interí amb una visita dalt nivell. En arribar, Biden va poder conèixer de prop els sistemes de defensa israelians, com la Cúpula de Ferro.

També va poder visitar el Yad Vashem, el Museu de l’Holocaust, i conèixer alguns supervivents jueus del genocidi. «Ho diré novament, no cal ser jueu per ser sionista», va declarar Biden. La primera parada del primer viatge del president nord-americà a la regió havia de ser, com es podia esperar, Israel, fidel aliat dels EUA. El viatge busca consolidar la integració de l’Estat hebreu a la regió, apropant-lo a normalitzar relacions amb l’Aràbia Saudita, un altre gran soci nord-americà.

Alguns dels objectius d’aquesta visita són promoure l’estabilitat regional i contrarestar la influència iraniana, l’agressió de Rússia i la influència de la Xina. A Israel, fa setmanes que es preparen per al convidat, encara que els turbulents temps polítics han provocat un canvi sobtat d’amfitrió. No fa ni dues setmanes que Iair Lapid ocupa el càrrec de primer ministre des que el va cedir el seu soci de govern, Naftali Bennett, després de la dissolució de la Knesset. Sota aquest govern interí, Lapid es prepara per a les eleccions de l’1 de novembre, les cinquenes en tres anys i mig.

Aquesta setmana, en un exercici de confiança, Lapid ha parlat per telèfon amb diversos líders regionals, entre els quals hi ha el president de l’Autoritat Palestina (AP), amb qui feia anys que un primer ministre israelià no parlava. A més, les autoritats israelianes també han protagonitzat un estrany gest d’acostament als palestins. Han aprovat nous plans de construcció per a palestins a la Cisjordània ocupada, el registre de 5.500 palestins sense estatus legal i l’augment del nombre de persones de Gaza autoritzades a travessar Israel. Mentrestant, els assentaments il·legals de colons jueus no deixen d’augmentar als territoris ocupats, amb accions més violentes cap als locals palestins. Tot i que Biden s’ha mostrat contrari a l’expansió colonial, no s’esperen gestos.