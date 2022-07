Brussel·les qualifica de «problema greu» l’espionatge amb el sistema Pegasus

El tercer informe sobre l’Estat de Dret a la Unió Europea es fa ressò de l’ús del programa d’espionatge Pegasus i de casos a Polònia, Hongria, França i Espanya per espiar periodistes, advocats, polítics i fins i tot eurodiputats. «Encara que sovint està lligat a la seguretat nacional, això no significa que hi hagi un xec en blanc sobre l’ús d’aquest tipus d’instruments tan intrusius», avisa la vicepresidenta i responsable de Valors de la Comissió Europea, Vera Jourová. I afegeix en aquest sentit que es tracta d’un «problema greu» sobre el qual «cal pensar» i cal garantir l’existència de «controls nacionals i salvaguardes» per garantir que es respecten els drets fonamentals.

Polònia i Hongria No hi ha Estat membre que no s’hagi emportat una estirada d’orelles en el tercer informe sobre l’Estat de Dret a la Unió Europea presentat ahir per l’executiu comunitari, però hi ha dos països que continuen generant bona part de les preocupacions: Hongria i Polònia. Tots dos han rebut vuit i set recomanacions respectivament –més que cap altre soci europeu– en matèria de reformes judicials, lluita contra la corrupció, llibertat i pluralisme dels seus mitjans de comunicació, així com el sistema de contrapesos per garantir institucions. Sobre Espanya, la Comissió Europea fa tres anys que arriba a la mateixa conclusió quant a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) espanyol: «Continua sent causa de preocupació que segueixi bloquejada des del desembre del 2018». «Espanya ha de renovar aquest òrgan judicial amb caràcter prioritari i iniciar, immediatament després de la renovació, un procés per adaptar el nomenament dels seus membres, tenint en compte les normes europees», afirma en aquest sentit el document.