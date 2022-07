Declaren l’estat d’emergència a Sri Lanka després que el president hagi fugit a Maldives

El president de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, va abandonar finalment el seu país durant la matinada hora local en un avió militar rumb a Maldives, després de les protestes generalitzades per la greu crisi econòmica a la qual s’enfronta el país asiàtic. El nomenament del primer ministre com a president en funcions no ha calmat la població i s’ha declarat l’estat d’emergència. Poc després de prendre possessió, el president interí, Ranil Wickremesinghe, va instar les forces de seguretat del país a fer el necessari per «restaurar l’ordre» de cara a posar fi a l’«amenaça feixista» arran de la forta onada de protestes al país. En un missatge després que un grup de manifestants irrompés a l’oficina del primer ministre, Wickremesinghe va anunciar la creació d’una comissió formada per tres comandants de les Forces Armades i l’inspector general de la Policia, que tenen autorització per prendre les mesures per frenar l’avenç dels manifestants.

Un escenari que s’ha creat poc després que el mandatari, de 73 anys, la seva dona i un guardaespatlles sortissin del país a bord d’un avió Antonov-32 que es va enlairar del principal aeroport internacional, van assegurar funcionaris de migració. La nació estava esperant que Rajapaksa fes efectiva la seva decisió de dimitir, com va anunciar dissabte, després de fugir de la seva residència oficial i refugiar-se en una base aèria propera a l’aeroport. Tres mesos de protestes La designació de Wickremesinghe com a president interí del país la va anunciar, en una breu declaració televisada, el president del Parlament, Mahinda Yapa Abeywardana. «Arran de la seva absència al país, el president Rajapaksa em va dir que va nomenar el primer ministre per exercir com a president segons la Constitució», va dir. Wickreesinghe va ser nomenat primer ministre el maig passat per treure el país de la seva pitjor crisi econòmica. El nou president en funcions també està sent desafiat pels manifestants, que fa tres mesos que es mobilitzen.