Un exassessor de Trump admet que va ajudar a planificar cops d’Estat

John Bolton, antic assessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, va assegurar ahir que ha ajudat a planificar cops d’Estat en altres països i va afirmar que l’assalt al Capitoli el 6 de gener del 2021, del qual s’investiga si l’expresident va ser còmplice de provocar-lo, no va ser un atac a la democràcia.

En l’entrevista que va concedir a la CNN, l’exconseller va explicar que la insurrecció violenta contra el Capitoli va ser resultat de «tombs d’una idea a una altra» del llavors president, Donald Trump. «Com algú que ha ajudat a planejar cops d’Estat, no aquí, sinó, ja saps, en altres llocs, es necessita molta feina», va dir, rebaixant l’atac succeït a Washington. Bolton no va especificar quins governs havia ajudat a deposar, però mentre va ser assessor de seguretat nacional de Trump, entre el 2018 i el 2019, va advocar per una intervenció militar nord-americana a Veneçuela.

El 6 de gener «no va ser un atac a la nostra democràcia. És Donald Trump cuidant Donald Trump. És una cosa que passa una vegada a la vida», va dir Bolton. «Al final, ell sí va deixar anar els vàndals al Capitoli, d’això no hi ha dubte. Però no per atacar la Constitució, sinó per comprar temps, per deixar-los el problema als estats, per mirar de revertir l’assumpte», va afegir. Els comentaris es produeixen mentre el comitè parlamentari dels EUA treballa per determinar si Trump i els seus aliats van tenir algun paper en la insurrecció que va deixar almenys cinc morts i 140 policies ferits.