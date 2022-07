El Govern convoca les energètiques en ple xoc pel nou impost

El Govern ha iniciat una ronda de contactes amb les grans empreses energètiques en plena crisi per l’amenaça d’un tall de subministrament de gas rus a Europa i després del xoc pel nou impost que s’aplicarà sobre els beneficis extraordinaris de les companyies, que va ser anunciat dimarts pel president del Govern, Pedro Sánchez, en el debat de Política General.

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha convocat per a avui reunions amb les associacions d’elèctriques, petrolieres i gasistes i en algunes de les trobades participarà també la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. A les reunions estan cridades les patronals de cada activitat energètica, com les principals companyies de cadascuna, segons confirmen fonts governamentals i empresarials.

L’executiu ha convocat a aquestes reunions les principals patronals de cada sector, Aelec (la patronal elèctrica que agrupa Iberdrola, Endesa i EDP), Sedigás (la patronal de tot el sector gasista i en què està present Naturgy) i l’Associació d’Operadors Petrolífers, AOP (que integra els grans grups com Repsol, Cepsa, BP, Galp o Eni) i també altres organitzacions sectorials. Per a la trobada amb el sector petrolier està confirmada la presència de la ministra d’Hisenda.

Revisió de mesures aplicades

En les trobades es tractarà no només l’impacte del nou impost sobre els grans grups, també es revisarà el funcionament de mesures que ja s’han posat en marxa (com el descompte dels 20 cèntims en cada litre de combustible o el límit al preu del gas per baixar el preu de la llum) i s’abordaran propostes d’estalvi d’energia i la capacitat de resposta de tots els sectors si es complica la crisi energètica per un eventual tall de subministrament de gas a Europa per part de Rússia per l’amenaça del govern de Putin d’augmentar la pressió sobre la UE. L’executiu pretén sondejar les companyies sobre mesures concretes per ajudar altres països europeus transvasant més gas o més combustible en cas d’emergència.

La vicepresidenta Ribera està mantenint contactes amb els operadors del sistema elèctric (Red Eléctrica) i gasista (Enagás) i avui també estan convocats a altres reunions els agents socials i les associacions de consumidors per abordar les implicacions de la crisi energètica. La mateixa Ribera i la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, van mantenir una trobada amb associacions industrials per tractar un pla de contingència per afrontar un eventual problema de subministrament energètic a Europa en els propers mesos. L’objectiu del Govern és aplicar el nou gravamen només a les grans energètiques, les que tenen una facturació superior als 1.000 milions a l’any.