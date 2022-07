L’exministre de Finances, <strong>Rishi Sunak, </strong>va tornar a encapçalar la llista de candidats més votats en la segona eliminatòria per al lideratge conservador. Sunak es va imposar amb 101 vots (+13), seguit per la ministra de Comerç Exterior, Penny Mordaunt, 83 (+16), que torna a superar amb escreix la titular d’Exteriors, Liz Truss, 64 (+14).

Darrere d’aquest triumvirat que hauria de decidir la competició es van situar els diputats Kemi Badenoch, 49 (+9) i Tom Tugendhat, 32 (-5). L’última posició va ser per a la Fiscal General, Suella Braverman, 27 (-5), que va quedar descartada. La preguntes ara és on aniran els vots de Braverman i si Truss podrà atrapar els seus dos principals contrincants.

El resultat continua apuntant a una possible final entre Sunak i Mordaunt. Ningú comptava amb aquesta última, i de sobte s’ha convertit en el centre de totes les mirades i tots els atacs. El seu baix perfil, el no haver estat directament implicada en cap dels escàndols del govern de Johnson i tenir un càrrec de menor rang l’han convertit en la favorita de la militància, que té a la seva mà el nomenament del primer ministre.

«Penny a temps parcial»

Els seus enemics li retreuen la falta d’experiència en el govern i l’han anomenat «Penny a temps parcial», perquè afirmen, no es pren seriosament les seves tasques. Contra ella ha carregat David Frost, l’exministre per al Brexit, que va tenir Mordaunt sota el seu càrrec durant les negociacions. «Vaig sentir que ella no dominava els temes en les negociacions», ha declarat. Frost té la reputació de ser un inútil i un incompetent.

Les votacions continuaran la setmana vinent, dilluns, dimarts i dimecres, fins que només quedin dos candidats. El calendari pot canviar si algun dels aspirants renuncia al considerar que no té cap possibilitat de guanyar. Podria ser el cas de Tugendhat, que en la segona ronda va perdre vots. L’exmilitar ha confirmat tanmateix que continua per participar en els debats de televisió i explicar al públic la seva «visió de la Gran Bretanya».