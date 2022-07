El Govern de Rússia ha començat a fer crides per «mobilitzar voluntaris» a cada un dels seus territoris i crear nous batallons amb què continuar la seva invasió d’Ucraïna, segons publica el grup d’experts nord-americà Institut de la Guerra (ISW, per les seves sigles en anglès). Segons aquest centre de pensament, el Kremlin «probablement va ordenar als ‘subjectes federals’ (regions) que formessin batallons de voluntaris per participar en la invasió russa d’Ucraïna, en lloc de declarar una mobilització parcial o total a Rússia».

L’ISW cita el corresponsal de guerra i bloguer rus Maksim Fomin, que va declarar que Rússia ha començat una «mobilització de voluntaris» i que això implica que «cada regió ha de generar almenys un batalló de voluntaris». Incentivats Aquesta crida també afecta alguns dels territoris ucraïnesos ocupats pels russos, com és el cas de Sebastòpol, a la península de Crimea, controlat per Rússia des del 2014. A més, es tracta de reclutar i incentivar financerament els que s’allistin per formar nous batallons, a fi que aquesta mesura no sigui interpretada com una «mobilització basada en el servei militar obligatori», cosa que implicaria l’activació de tots els reservistes a Rússia. Segons el grup d’experts, els mitjans russos van informar que els funcionaris regionals recluten homes de fins a 50 anys (o 60 per a algunes especialitats militars) amb contractes de sis mesos i els ofereixen salaris de mitjana de 220.000 a 350.000 rubles al mes (aproximadament de 3.750 a 6.000 dòlars). Les regions de la Federació russa ofereixen a més un bo d’allistament immediat d’una mitjana de 200.000 rubles (aproximadament 3.400 dòlars) emesos pel pressupost d’aquestes entitats regionals, a més de beneficis socials per als militars i les seves famílies.