Sánchez surt de l’examen del Congrés refent la majoria de la investidura

«Estàvem arribant al cim de l’Everest, en aquest punt on pots caure enrere o bé superar el cim. I per sort hem passat el cim». Un diputat del PSOE resumia ahir el regust dolç que havia deixat la primera part del debat de Política General. La sensació inequívoca de victòria per golejada per part del Govern. De remuntada després de setmanes i mesos de desorientació i d’ànims per terra. Pedro Sánchez, segons l’opinió dels seus, va aconseguir revertir la tendència a la baixa i marcar un «punt d’inflexió» a la legislatura. El president del Govern va impulsar decididament l’agenda progressista amb el gir a l’esquerra i va enfortir (només uns dies) la coalició amb Unides Podem. Però no només això. També va aconseguir recompondre la majoria de la investidura. El xoc de Sánchez amb el portaveu d’ERC va ser aspre, sí, però perquè al líder socialista li va indignar que Gabriel Rufián mostrés a la tribuna tres bales recollides al costat de la tanca de Melilla el 24 de juny passat, quan van morir almenys 23 immigrants.

Tot i això, als republicans no els va sonar malament la música dels nous impostos a la banca i a les elèctriques. El mateix va passar ahir en la segona jornada de debat al Congrés: Sánchez va rebre l’aplaudiment de les esquerres, encara que li van reclamar més passos. Íñigo Errejón, líder de Més País, va celebrar el «cop de timó» de l’executiu i va desitjar que sigui «ferm i decidit». «Valorem positivament les mesures que vostè ha anunciat, però esperem més, començant per una ambiciosa, progressiva i justa reforma fiscal», va assenyalar Mertxe Aizpurua, portaveu d’EH Bildu. Més queixós es va mostrar Aitor Esteban, líder del PNB a la cambra baixa, que va exigir a Sánchez un canvi d’actitud si vol continuar confiant en el seu grup. «I vostè no es pot permetre prescindir de nosaltres», li va deixar anar Esteban. El PNB no està «frontalment en contra que temporalment» es gravin els beneficis de les elèctriques i els bancs, però «no es pot fer de qualsevol manera». El diputat del PNB va assumir que li tocarà «discutir sota pressió» les iniciatives per «no fer descarrilar el Govern». Sánchez va avançar a Esteban que aquest mes de juliol el Consell de Ministres aprovarà l’avantprojecte de la nova llei de secrets oficials, una norma molt ambicionada pel PNB. Les dretes, en qualsevol cas, van quedar en la trinxera del davant. Cap complicitat amb Cs. I el PP, que va deixar una imatge de bancada semibuida el segon dia, va continuar sense donar la seva opinió sobre els nous impostos. «Veurem en què consisteixen i després donarem la nostra opinió definitiva», es va excusar Alberto Núñez Feijóo. Acabat el debat, els grups van presentar les seves propostes de resolució (se’n van registrar 138), que avui discutirà i votarà el ple del Congrés. Evitar noves esquerdes Les del PSOE, molt genèriques, es limitaven a manifestar els compromisos del president, amb el propòsit de no obrir noves esquerdes amb Unides Podem (no en va incloure cap sobre l’augment de la despesa militar, per exemple). Però les dels morats sí que manifestaven la seva intenció de presentar batalla: establir un tipus mínim efectiu del 15% en societats, apujar l’IRPF als salaris de més de 10.000 euros mensuals, un impost a les grans fortunes i un increment del 10% de l’impost de societats als grans supermercats per donar xecs menjar. En paral·lel, el ple va prendre en consideració la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per tornar a l’òrgan de govern dels jutges la potestat de nomenar dos magistrats per al Tribunal Constitucional. Els socialistes van treure la votació endavant (amb 183 vots) amb l’ajuda dels seus socis. La maquinària va funcionar perfectament. I ho tornarà a fer avui, quan es voti definitivament el text i també es convalidin diversos decrets llei (entre ells, el segon pla de xoc davant de la guerra) i el projecte de llei de memòria.