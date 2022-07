Un vídeo mostra la lenta resposta de la policia en el tiroteig de l’escola d’Uvalde

El diari The Austin American-Statesman va divulgar ahir parts d’un vídeo de càmeres de vigilància que mostren oficials de policia replegant-se i esperant al passadís de l’Escola Primària Robb a Uvalde, Texas, mentre es produïa el fatal tiroteig del 24 de maig.

Les imatges mostren el tirador, identificat posteriorment com Salvador Ramos, de 18 anys, caminant sense oposició pel passadís amb un rifle semiautomàtic. S’escolten trets quan el jove entra a un saló de classes, i es veu córrer un menor a l’altra banda del passadís.

Es pot veure els oficials -locals, estatals i federals, fortament armats i usant armilles antibales, cascos i en alguns casos escuts- retirar-se corrent davant els primers trets contra ells. A continuació se’ls pot veure caminant cap endavant i cap enrere pel passadís, alguns sortint de quadre i després reapareixent.

Altres apunten les seves armes cap a l’aula, parlant, fent trucades amb telèfons mòbils, enviant textos o mirant plànols. Cap no entra o intenta entrar a l’aula. Fins i tot després d’escoltar els darrers trets 45 minuts després de l’arribada de les forces de seguretat, continuen esperant. Quan finalment agents federals van ingressar a l’aula on hi havia Ramos i el van matar havia transcorregut una hora i 14 minuts des de l’arribada dels oficials. Aleshores el tirador havia matat 19 nens i dues mestres.